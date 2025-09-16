بيان (969) الإعلام الحكومي: إحصائية تفصيلية: دخول 4,543 شاحنة مساعدات إلى غزة خلال 50 يوماً من أصل 30,000 متوقعة ما يعادل (15%) من الاحتياجات الفعلية

بيان صحفي رقم (969) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

إحصائية تفصيلية: دخول 4,543 شاحنة مساعدات إلى غزة خلال 50 يوماً من أصل 30,000 متوقعة ما يعادل (15%) من الاحتياجات الفعلية والاحتلال يمعن في هندسة التجويع وإشاعة الفوضى

منذ الأحد 27 يوليو 2025 وحتى اليوم، لم يدخل إلى قطاع غزة سوى (4,543) شاحنة مساعدات فقط من أصل (30,000) شاحنة مساعدات كان من المفترض وصولها، أي ما يعادل نحو (15%) فقط من الاحتياجات الإنسانية الفعلية لأكثر من (2.4) مليون مواطن في القطاع، بينهم أكثر من مليون طفل. وقد تعرّضت هذه الشاحنات لعمليات نهب وسرقة في ظل الفوضى الأمنية المصطنعة التي يفرضها الاحتلال "الإسرائيلي" عبر سياسة "هندسة التجويع والفوضى"، في محاولة مفضوحة للنيل من صمود وإرادة شعبنا الفلسطيني.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" فرض حصار خانق على قطاع غزة ضمن سياسة ممنهجة لهندسة التجويع، من خلال إغلاق المعابر بشكل كامل منذ أكثر من ستة أشهر، ومنع إدخال شاحنات المساعدات بالكميات اللازمة، وعرقلة تأمينها، إضافةً إلى إغلاقه التام للمنفذ الشمالي "زيكيم".

وفي إطار هذه السياسة، يحرم الاحتلال السكان المدنيين من أكثر من (430) صنفاً من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والمجوّعون، ولا يسمح إلا بإدخال كميات محدودة جداً من بعض الأصناف، بينما يحظر دخول قائمة واسعة من المواد الغذائية الحيوية، في استهداف مباشر لحياة المدنيين ومصادر بقائهم، حيث يحظر الاحتلال إدخال قائمة من المواد الغذائية الحيوية، أبرزها:

بيض المائدة اللحوم الحمراء الحمراء البيضاء الأسماك الأجبان مشتقات الألبان الفواكه الخضروات المكملات الغذائية إضافة إلى عشرات الأصناف الأخرى مثل المكسرات أو المدعمات التي تحتاجها السيدات الحامل والمرضى.

نُذكّر أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.

نُحمّل الاحتلال وحلفاءه كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية، وندعو الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي إلى تحرك جدي وحقيقي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.

???? *إحصائية (50 يوماً) بأعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ إعلان الاحتلال السماح بإدخال المساعدات ابتداءً من يوم الأحد 27 يوليو 2025 على النحو التالي:*

الأحد 27 يوليو 2025: (73 شاحنة) الاثنين 28 يوليو 2025: (87 شاحنة) الثلاثاء 29 يوليو 2025: (109 شاحنات) الأربعاء 30 يوليو 2025: (112 شاحنة) الخميس 31 يوليو 2025: (104 شاحنات) الجمعة 1 أغسطس 2025: (73 شاحنة) السبت 2 أغسطس 2025: (36 شاحنة) الأحد 3 أغسطس 2025: (80 شاحنة) الاثنين 4 أغسطس 2025: (95 شاحنة) الثلاثاء 5 أغسطس 2025: (84 شاحنة) الأربعاء 6 أغسطس 2025: (92 شاحنة) الخميس 7 أغسطس 2025: (87 شاحنة) الجمعة 8 أغسطس 2025: (83 شاحنة) السبت 9 أغسطس 2025: (95 شاحنة) الأحد 10 أغسطس 2025: (124 شاحنة) الاثنين 11 أغسطس 2025: (103 شاحنات) الثلاثاء 12 أغسطس 2025: (98 شاحنة) الأربعاء 13 أغسطس 2025: (76 شاحنة) الخميس 14 أغسطس 2025: (60 شاحنة) الجمعة 15 أغسطس 2025: (85 شاحنة) السبت 16 أغسطس 2025: (92 شاحنة) الأحد 17 أغسطس 2025: (89 شاحنة) الاثنين 18 أغسطس 2025: (81 شاحنة) الثلاثاء 19 أغسطس 2025: (93 شاحنة) الأربعاء 20 أغسطس 2025: (76 شاحنة) الخميس 21 أغسطس 2025: (102 شاحنة) الجمعة 22 أغسطس 2025: (57 شاحنة) السبت 23 أغسطس 2025: (149 شاحنة) الأحد 24 أغسطس 2025: (110 شاحنة) الاثنين 25 أغسطس 2025: (49 شاحنة) الثلاثاء 26 أغسطس 2025: (76 شاحنة) الأربعاء 27 أغسطس 2025: (88 شاحنة) الخميس 28 أغسطس 2025: (98 شاحنة) الجمعة 29 أغسطس 2025: (164 شاحنة) السبت 30 أغسطس 2025: (108 شاحنة) الأحد 31 أغسطس 2025: (43 شاحنة) الاثنين 1 سبتمبر 2025: (18 شاحنة) الثلاثاء 2 سبتمبر 2025: (77 شاحنة) الأربعاء 3 سبتمبر 2025: (86 شاحنة) الخميس 4 سبتمبر 2025: (108 شاحنة) الجمعة 5 سبتمبر 2025: (110 شاحنة) السبت 6 سبتمبر 2025: (127 شاحنة) الأحد 7 سبتمبر 2025: (58 شاحنة) الاثنين 8 سبتمبر 2025: (108 شاحنة) الثلاثاء 9 سبتمبر 2025: (121 شاحنة) الأربعاء 10 سبتمبر 2025: (108 شاحنة) الخميس 11 سبتمبر 2025: (135 شاحنة) الجمعة 12 سبتمبر 2025: (80 شاحنة) الاحتلال يغلق معبر "زيكيم". السبت 13 سبتمبر 2025: (86 شاحنة) الاحتلال يغلق معبري "زيكيم وكيسوفيم". الأحد 14 سبتمبر 2025: (90 شاحنة) الاحتلال يغلق معبر "زيكيم".

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الثلاثاء 16 سبتمبر 2025