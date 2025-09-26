وكالة الرأي الفلسطينية بيان (976) الإعلام الحكومي: الاحتلال يُضلّل النازحين بخيام ومساعدات وهمية ويفشل في تهجير شعبنا من غزة.. أكثر من 900 ألف ما زالوا صامدين في المدينة فيما بلغ عدد النازحين نحو الجنوب 335 ألفاً وكالة الرأي الفلسطينية بيان (975) الإعلام الحكومي: الاحتلال يُكرّس سياسة التجويع: إغلاق ما يسمى "معبر زيكيم" ومنع دخول المساعدات والشاحنات منذ 10 أيام متواصلة بدون أسباب وكالة الرأي الفلسطينية بيان (974) الإعلام الحكومي: ننفي مزاعم الاحتلال حول استهداف فرق الأمم المتحدة ونُحمّله المسؤولية الكاملة عن عرقلة العمل الإنساني وصناعة الفوضى الأمنية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (973) الإعلام الحكومي: منظمة دولية: 94% من الضحايا الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هم مدنيون عُزّل في جريمة إبادة جماعية ممنهجة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (972) الإعلام الحكومي: الاحتلال يفرض النزوح القسري على 270 ألف فلسطيني من مدينة غزة نحو الجنوب تحت تهديد القصف والإبادة وأكثر من 900 ألف صامدين يرفضون مغادرتها وكالة الرأي الفلسطينية بيان (971) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" قتل 3,542 شهيداً منذ بدء العدوان البري على مدينة غزة، 44% منهم من الوسطى والجنوب التي يزعم أنها مناطق "إنسانية آمنة" وكالة الرأي الفلسطينية بيان (970) الإعلام الحكومي: مليون فلسطيني يواصلون الصمود في غزة وشمالها رافضين النزوح القسري جنوباً، مقابل نزوح قرابة 190,000 مواطن تحت وطأة مخططات التهجير الدائم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (969) الإعلام الحكومي: إحصائية تفصيلية: دخول 4,543 شاحنة مساعدات إلى غزة خلال 50 يوماً من أصل 30,000 متوقعة ما يعادل (15%) من الاحتياجات الفعلية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (968) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 251 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد ثلاثة صحفيين وكالة الرأي الفلسطينية تصريح صحفي| الإعلام الحكومي يُحذّر من حملات تضليل "إسرائيلية" ممنهجة تديرها أجهزة الاحتلال ويشارك فيها أفرادًا وشبكاتٍ وأدواتٍ مجنّدة مع الاحتلال
بيان (979) الإعلام الحكومي: في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني: تحية إجلال وإكبار لكل الصحفيين الأبطال رغم محاولات الاحتلال لقتلهم وإسكات صوتهم

26 أيلول / سبتمبر 2025 06:03

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
بيان صحفي رقم (979) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

بيان صحفي رقم (979) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني: تحية إجلال وإكبار لكل الصحفيين الأبطال رغم محاولات الاحتلال لقتلهم وإسكات صوتهم

في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، والذي يصادف السادس والعشرين من سبتمبر من كل عام، يقف شعبنا وأحرار العالم أمام محطة مهمة لتجديد الوفاء والتقدير للصحفيين الفلسطينيين الذين شكّلوا خط الدفاع الأول عن الحقيقة، وواجهوا آلة القتل والتضليل التي يقودها الاحتلال "الإسرائيلي" بأجسادهم وأقلامهم وكاميراتهم.

يأتي هذا اليوم في ظل جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة منذ سنتين متواصلتين، والتي ارتكب خلالها الاحتلال "الإسرائيلي" أفظع الانتهاكات ضد الصحفيين، حيث استُشهد أكثر من 250 صحفياً وصحفية، فيما أُصيب العشرات وأُحرقَت المكاتب الإعلامية ودُمّرت البنى التحتية الإعلامية بشكل ممنهج، في محاولة لإسكات صوت الحقيقة وطمس معالم الجريمة.

إن المكتب الإعلامي الحكومي يؤكد أن هذه الاستهدافات تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتهدف لتغييب الشاهد على جرائم الاحتلال، وتكشف في الوقت نفسه زيف ادعاءاته حول حرية الإعلام.

وإذ نحيي أرواح الشهداء والجرحى والمعتقلين من فرسان الكلمة والصورة، ونشد على أيادي الصحفيين الصامدين في الميدان، فإننا ندعو المؤسسات الدولية والنقابية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرك الجاد لوقف هذه الجرائم، وضمان محاسبة الاحتلال، وتوفير الحماية الكاملة للصحفيين الفلسطينيين الذين يواصلون أداء رسالتهم رغم نزيف الدم والحصار.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة – فلسطين

الجمعة 26 سبتمبر 2025

