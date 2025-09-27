وكالة الرأي الفلسطينية بيان (977) الإعلام الحكومي: الاحتلال يُفاقم معاناة النازحين: انعدام المساحات في الجنوب وانتشار الخيام بين المكاره الصحية وعلى الطرقات في ظل تفاقم أزمة إنسانية خانقة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (976) الإعلام الحكومي: الاحتلال يُضلّل النازحين بخيام ومساعدات وهمية ويفشل في تهجير شعبنا من غزة.. أكثر من 900 ألف ما زالوا صامدين في المدينة فيما بلغ عدد النازحين نحو الجنوب 335 ألفاً وكالة الرأي الفلسطينية بيان (975) الإعلام الحكومي: الاحتلال يُكرّس سياسة التجويع: إغلاق ما يسمى "معبر زيكيم" ومنع دخول المساعدات والشاحنات منذ 10 أيام متواصلة بدون أسباب وكالة الرأي الفلسطينية بيان (974) الإعلام الحكومي: ننفي مزاعم الاحتلال حول استهداف فرق الأمم المتحدة ونُحمّله المسؤولية الكاملة عن عرقلة العمل الإنساني وصناعة الفوضى الأمنية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (973) الإعلام الحكومي: منظمة دولية: 94% من الضحايا الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هم مدنيون عُزّل في جريمة إبادة جماعية ممنهجة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (972) الإعلام الحكومي: الاحتلال يفرض النزوح القسري على 270 ألف فلسطيني من مدينة غزة نحو الجنوب تحت تهديد القصف والإبادة وأكثر من 900 ألف صامدين يرفضون مغادرتها وكالة الرأي الفلسطينية بيان (971) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" قتل 3,542 شهيداً منذ بدء العدوان البري على مدينة غزة، 44% منهم من الوسطى والجنوب التي يزعم أنها مناطق "إنسانية آمنة" وكالة الرأي الفلسطينية بيان (970) الإعلام الحكومي: مليون فلسطيني يواصلون الصمود في غزة وشمالها رافضين النزوح القسري جنوباً، مقابل نزوح قرابة 190,000 مواطن تحت وطأة مخططات التهجير الدائم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (969) الإعلام الحكومي: إحصائية تفصيلية: دخول 4,543 شاحنة مساعدات إلى غزة خلال 50 يوماً من أصل 30,000 متوقعة ما يعادل (15%) من الاحتياجات الفعلية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (968) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 251 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد ثلاثة صحفيين
بيان (980) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 252 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد الداية

27 أيلول / سبتمبر 2025 02:00

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (980) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 252 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد الداية

ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (252 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد أحد الزملاء الصحفيين:

???? *الصحفي الشهيد/ محمد الداية*

الذي يعمل صحفياً في المركز الفلسطيني للإعلام

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? السبت 27 سبتمبر 2025

