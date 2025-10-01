وكالة الرأي الفلسطينية بيان (981) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يضلّل أهالي غزة بدعوات النزوح جنوباً ويقتل 1,903 شهداء مدنيين في الوسطى والجنوب ما يعادل 46% من شهداء القطاع وكالة الرأي الفلسطينية بيان (980) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 252 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد الداية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (979) الإعلام الحكومي: في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني: تحية إجلال وإكبار لكل الصحفيين الأبطال رغم محاولات الاحتلال لقتلهم وإسكات صوتهم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (978) الإعلام الحكومي: نتنياهو روّج لثماني أكاذيب كبرى وعشرات المزاعم الباطلة في خطابه أمام الأمم المتحدة وعلى العالم استكمال تصحيح أخطائه التاريخية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (977) الإعلام الحكومي: الاحتلال يُفاقم معاناة النازحين: انعدام المساحات في الجنوب وانتشار الخيام بين المكاره الصحية وعلى الطرقات في ظل تفاقم أزمة إنسانية خانقة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (976) الإعلام الحكومي: الاحتلال يُضلّل النازحين بخيام ومساعدات وهمية ويفشل في تهجير شعبنا من غزة.. أكثر من 900 ألف ما زالوا صامدين في المدينة فيما بلغ عدد النازحين نحو الجنوب 335 ألفاً وكالة الرأي الفلسطينية بيان (975) الإعلام الحكومي: الاحتلال يُكرّس سياسة التجويع: إغلاق ما يسمى "معبر زيكيم" ومنع دخول المساعدات والشاحنات منذ 10 أيام متواصلة بدون أسباب وكالة الرأي الفلسطينية بيان (974) الإعلام الحكومي: ننفي مزاعم الاحتلال حول استهداف فرق الأمم المتحدة ونُحمّله المسؤولية الكاملة عن عرقلة العمل الإنساني وصناعة الفوضى الأمنية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (973) الإعلام الحكومي: منظمة دولية: 94% من الضحايا الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هم مدنيون عُزّل في جريمة إبادة جماعية ممنهجة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (972) الإعلام الحكومي: الاحتلال يفرض النزوح القسري على 270 ألف فلسطيني من مدينة غزة نحو الجنوب تحت تهديد القصف والإبادة وأكثر من 900 ألف صامدين يرفضون مغادرتها
بيان (982) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب جريمة جديدة بإغلاق شارع الرشيد ضمن سياسة الحصار والإبادة الجماعية ونطالب العالم بوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي

01 تشرين أول / أكتوبر 2025 12:27

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (982) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب جريمة جديدة بإغلاق شارع الرشيد ضمن سياسة الحصار والإبادة الجماعية ونطالب العالم بوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي

نُدين بأشد العبارات قرار الاحتلال "الإسرائيلي" إغلاق شارع الرشيد/ البحر، والذي يمثل أحد الشرايين الحيوية التي يعتمد عليها المدنيون في تنقلهم بين محافظات قطاع غزة، ونؤكد أن هذا الإجراء التعسفي يندرج في إطار سياسة التضييق والحصار والإبادة الجماعية التي يواصلها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في القطاع.

إن الادعاءات التي يروجها الاحتلال حول السماح "بالانتقال جنوباً بشكل حر ودون تفتيش" ما هي إلا ذرائع مضللة تخفي حقيقة الممارسات الإجرامية الممنهجة التي تستهدف تهجير السكان قسراً، وتعريض حياتهم للخطر، وحرمانهم من حقهم الطبيعي في الحركة والتنقل الآمن.

ونحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن التداعيات الكارثية المترتبة على هذا القرار، ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الجدّي والفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وضمان حرية وسلامة حركة المدنيين داخل قطاع غزة دون قيود أو تهديدات.

