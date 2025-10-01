بيان (984) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الــ15 على التوالي.. استمرار الجريمة الممنهجة ضد النظام الصحي في قطاع غزة

وكالة الرأي الفلسطينية بيان (981) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يضلّل أهالي غزة بدعوات النزوح جنوباً ويقتل 1,903 شهداء مدنيين في الوسطى والجنوب ما يعادل 46% من شهداء القطاع وكالة الرأي الفلسطينية بيان (980) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 252 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد الداية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (979) الإعلام الحكومي: في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني: تحية إجلال وإكبار لكل الصحفيين الأبطال رغم محاولات الاحتلال لقتلهم وإسكات صوتهم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (978) الإعلام الحكومي: نتنياهو روّج لثماني أكاذيب كبرى وعشرات المزاعم الباطلة في خطابه أمام الأمم المتحدة وعلى العالم استكمال تصحيح أخطائه التاريخية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (977) الإعلام الحكومي: الاحتلال يُفاقم معاناة النازحين: انعدام المساحات في الجنوب وانتشار الخيام بين المكاره الصحية وعلى الطرقات في ظل تفاقم أزمة إنسانية خانقة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (976) الإعلام الحكومي: الاحتلال يُضلّل النازحين بخيام ومساعدات وهمية ويفشل في تهجير شعبنا من غزة.. أكثر من 900 ألف ما زالوا صامدين في المدينة فيما بلغ عدد النازحين نحو الجنوب 335 ألفاً وكالة الرأي الفلسطينية بيان (975) الإعلام الحكومي: الاحتلال يُكرّس سياسة التجويع: إغلاق ما يسمى "معبر زيكيم" ومنع دخول المساعدات والشاحنات منذ 10 أيام متواصلة بدون أسباب وكالة الرأي الفلسطينية بيان (974) الإعلام الحكومي: ننفي مزاعم الاحتلال حول استهداف فرق الأمم المتحدة ونُحمّله المسؤولية الكاملة عن عرقلة العمل الإنساني وصناعة الفوضى الأمنية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (973) الإعلام الحكومي: منظمة دولية: 94% من الضحايا الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هم مدنيون عُزّل في جريمة إبادة جماعية ممنهجة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (972) الإعلام الحكومي: الاحتلال يفرض النزوح القسري على 270 ألف فلسطيني من مدينة غزة نحو الجنوب تحت تهديد القصف والإبادة وأكثر من 900 ألف صامدين يرفضون مغادرتها
أخبار » الأخبار الحكومية

بيان (984) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الــ15 على التوالي.. استمرار الجريمة الممنهجة ضد النظام الصحي في قطاع غزة

01 تشرين أول / أكتوبر 2025 04:08

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (984) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الــ15 على التوالي.. استمرار الجريمة الممنهجة ضد النظام الصحي في قطاع غزة

في إطار العدوان المتواصل وجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، ارتكبت قواته الحربية جريمة جديدة بقصفها مجموعة من المواطنين النازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في وسط القطاع، حيث حضرا إلى المستشفى لتلقي العلاج وتعرضوا للقصف قرب قسم الباطنة الجديد. وأسفر هذا القصف الإجرامي عن وقوع إصابات خطيرة وأضرار مادية جسيمة، كما شكّل تهديداً مباشراً لحياة عشرات المرضى داخل المستشفى، إضافة إلى تعريض حياة أكثر من 70 صحفياً وإعلامياً للخطر، إذ وقع القصف على بُعد أمتار قليلة منهم أثناء تغطيتهم المباشرة للأحداث وتطورات الإبادة والعدوان والتهجير القسري.

ويأتي هذا الاستهداف الإجرامي ليكون الاعتداء الخامس عشر على المستشفى ذاته منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، في تكرار ممنهج يعكس إصرار الاحتلال الواضح على استهداف المنظومة الصحية في القطاع، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحظر المساس بالمرافق الطبية وحماية المدنيين.

*وقد رصد المكتب الإعلامي الحكومي التواريخ التي قصف الاحتلال فيها داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، وهي كما يلي:*

  1. الأربعاء 10 يناير 2024
  2. الأحد 31 مارس 2024
  3. الاثنين 22 يوليو 2024
  4. الأحد 4 أغسطس 2024
  5. الخميس 5 سبتمبر 2024
  6. الاثنين 27 سبتمبر 2024
  7. الاثنين 7 أكتوبر 2024
  8. الاثنين 14 أكتوبر 2024
  9. السبت 9 نوفمبر 2024
  10. الأحد 13 أبريل 2025
  11. الأربعاء 4 يونيو 2025 (قصف سطح المستشفى 3 مرات بـ3 مُسيّرات).
  12. الاثنين 30 يونيو 2025
  13. الجمعة 15 أغسطس 2025
  14. الاثنين 1 سبتمبر 2025
  15. الأربعاء 1 أكتوبر 2025

نُدين بأشد العبارات هذا العدوان الهمجي والمستمر ضد المستشفيات، والذي يمثل خرقاً فاضحاً لكافة المواثيق الدولية والإنسانية.

نُحمّل "الاحتلال الإسرائيلي"، ومعه الإدارة الأمريكية والدول المتواطئة، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المُمنهجة، التي تندرج ضمن سياسة واضحة لتدمير البنية الصحية.

نُجدد مطالبتنا العاجلة للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظماتها الإنسانية والحقوقية، بالتحرك الفوري للجم العدوان ووقف هذه الجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وبتوفير حماية دولية عاجلة للمستشفيات والعاملين فيها في قطاع غزة.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? الأربعاء 1 أكتوبر 2025

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟