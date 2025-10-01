بيان (984) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الــ15 على التوالي.. استمرار الجريمة الممنهجة ضد النظام الصحي في قطاع غزة

بيان صحفي رقم (984) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الــ15 على التوالي.. استمرار الجريمة الممنهجة ضد النظام الصحي في قطاع غزة

في إطار العدوان المتواصل وجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، ارتكبت قواته الحربية جريمة جديدة بقصفها مجموعة من المواطنين النازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في وسط القطاع، حيث حضرا إلى المستشفى لتلقي العلاج وتعرضوا للقصف قرب قسم الباطنة الجديد. وأسفر هذا القصف الإجرامي عن وقوع إصابات خطيرة وأضرار مادية جسيمة، كما شكّل تهديداً مباشراً لحياة عشرات المرضى داخل المستشفى، إضافة إلى تعريض حياة أكثر من 70 صحفياً وإعلامياً للخطر، إذ وقع القصف على بُعد أمتار قليلة منهم أثناء تغطيتهم المباشرة للأحداث وتطورات الإبادة والعدوان والتهجير القسري.

ويأتي هذا الاستهداف الإجرامي ليكون الاعتداء الخامس عشر على المستشفى ذاته منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، في تكرار ممنهج يعكس إصرار الاحتلال الواضح على استهداف المنظومة الصحية في القطاع، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحظر المساس بالمرافق الطبية وحماية المدنيين.

*وقد رصد المكتب الإعلامي الحكومي التواريخ التي قصف الاحتلال فيها داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، وهي كما يلي:*

الأربعاء 10 يناير 2024 الأحد 31 مارس 2024 الاثنين 22 يوليو 2024 الأحد 4 أغسطس 2024 الخميس 5 سبتمبر 2024 الاثنين 27 سبتمبر 2024 الاثنين 7 أكتوبر 2024 الاثنين 14 أكتوبر 2024 السبت 9 نوفمبر 2024 الأحد 13 أبريل 2025 الأربعاء 4 يونيو 2025 (قصف سطح المستشفى 3 مرات بـ3 مُسيّرات). الاثنين 30 يونيو 2025 الجمعة 15 أغسطس 2025 الاثنين 1 سبتمبر 2025 الأربعاء 1 أكتوبر 2025

نُدين بأشد العبارات هذا العدوان الهمجي والمستمر ضد المستشفيات، والذي يمثل خرقاً فاضحاً لكافة المواثيق الدولية والإنسانية.

نُحمّل "الاحتلال الإسرائيلي"، ومعه الإدارة الأمريكية والدول المتواطئة، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المُمنهجة، التي تندرج ضمن سياسة واضحة لتدمير البنية الصحية.

نُجدد مطالبتنا العاجلة للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظماتها الإنسانية والحقوقية، بالتحرك الفوري للجم العدوان ووقف هذه الجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وبتوفير حماية دولية عاجلة للمستشفيات والعاملين فيها في قطاع غزة.

✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? الأربعاء 1 أكتوبر 2025