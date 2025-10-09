وكالة الرأي الفلسطينية بيان (993) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الرابع على التوالي: 230 غارة خلفت 118 شهيداً في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية مرفق رابط تصميم انفوجرافيك بجودة عالية إحصائيات وأرقام بمناسبة مرور عامين على الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وكالة الرأي الفلسطينية رسالة إشادة وتقدير من المكتب الإعلامي الحكومي إلى الصحفيين والإعلاميين والنشطاء في الذكرى الثانية للإبادة الجماعية على قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (992) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يحوّل كل يوم 77 طفلاً إلى أيتام و29 سيدة متزوجة إلى أرملة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (991) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الثالث على التوالي: 143 غارة خلال 72 ساعة خلفت 106 شهداء في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (990) الإعلام الحكومي: قرار الصليب الأحمر تعليق عمله في غزة خطير وغير إنساني ويُناقض القانون الدولي ونُطالب بالتراجع الفوري عنه وكالة الرأي الفلسطينية بيان (989) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل كل يوم 92 فلسطينياً بينهم 27 طفلاً و14 امرأة و42 أب وأم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (988) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الثاني على التوالي: 131 غارة خلال 48 ساعة خلفت 94 شهيداً في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (987) الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة بمناسبة مرور عامين كاملين (730 يوماً على الإبادة) وكالة الرأي الفلسطينية بيان (986) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف: 93 غارة خلال 24 ساعة خلفت 70 شهيداً في قطاع غزة
بيان (996): بيان توجيهي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص التنقل والحركة بالتزامن مع قرار وقف إطلاق النار

09 تشرين أول / أكتوبر 2025 03:17

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

بيان توجيهي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص التنقل والحركة بالتزامن مع قرار وقف إطلاق النار

يا شعبنا الفلسطيني العظيم:

في ضوء ما يُتداول حول قرار وقف إطلاق النار، نؤكد على أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم وتحركاتهم، وعدم الاطمئنان التام حتى صدور إعلان رسمي واضح ومؤكد من الجهات الفلسطينية المختصة.

كما نُهيب بجماهير شعبنا عدم التحرك على شارعَي الرشيد وصلاح الدين من الجنوب إلى الشمال أو من الشمال إلى الجنوب أو في محيطهما، إلا بعد صدور تعليمات رسمية تضمن سلامة المواطنين، وذلك تحسباً لأي خروقات أو أعمال غدر أو استهداف قد يقدم عليها الاحتلال "الإسرائيلي" في ساعة الصفر.

*إن الحفاظ على الأرواح أولوية وطنية ومسؤولية جماعية، ووعي شعبنا وحرصه الدائم على التزام التعليمات الرسمية هو صمام الأمان في هذه المرحلة الحساسة.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الخميس 9 أكتوبر 2025

