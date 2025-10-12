تنويه صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)

يؤكد المكتب الإعلامي الحكومي أن ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) حول "نشر حركة مقاتلين في الشوارع" و"تعيين محافظين من ذوي الخلفيات العسكرية وأنهم قادة في الجناح العسكري" هو معلومة كاذبة لا أساس لها من الصحة، وتحمل أفكاراً زائفةً وتضليلاً مقصوداً للجمهور. ونستهجن بشدة لجوء وسائل إعلام دولية إلى نشر مزاعم غير موثوقة دون الرجوع إلى الجهات الرسمية في غزة، مما يخلّ بمهنيتها بشكل واضح ويخدم الدعاية التي روّج لها الاحتلال "الإسرائيلي".

إن المكتب الإعلامي الحكومي يجدد دعوته لجميع وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة والموضوعية، والاعتماد على المصادر الحكومية والرسمية المعتمدة في قطاع غزة، وعدم الانجرار وراء الروايات المضللة التي تهدف إلى تشويه الواقع وإرباك الساحة الداخلية الفلسطينية.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

الأحد 12 أكتوبر 2025