وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1011) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين ويعيد 165 جثماناً معظمهم تعرضوا للتعذيب والإعدام الميداني وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1010) الإعلام الحكومي: دخول 986 شاحنة مساعدات فقط إلى قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بينها 14 شاحنة غاز طهي و28 شاحنة سولار وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1009) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 80 خرقاً منذ قرار وقف الحرب على غزة أسفرت عن 97 شهيداً و230 مصاباً بينها 21 خرقاً اليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1008) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 47 خرقاً بعد قرار وقف الحرب على غزة بينها 38 شهيداً و143 مصاباً وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1007) الإعلام الحكومي: دخول 480 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة أمس الأربعاء بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود سولار وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1006) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يُعيد 120 جثماناً من الشهداء الفلسطينيين بعد احتجازهم.. وأدلة دامغة على تنفيذ إعدامات ميدانية وتعذيب وحشي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1005): الإعلام الحكومي: 70 مليون طن من الركام و20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد.. غزة تواجه أكبر كارثة إنشائية وإنسانية في التاريخ الحديث وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1004) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 255 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1003) الإعلام الحكومي: دخول 173 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة أمس الأحد بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود سولار وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1002) الإعلام الحكومي: أكثر من 7000 موظف حكومي يشاركون في التحضيرات الواسعة لاستقبال الأسرى الأبطال المفرج عنهم من سجون الاحتلال ضمن اتفاق وقف إطلاق النار
أخبار » الأخبار الحكومية

بيان (1014) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 256 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد المنيراوي

29 تشرين أول / أكتوبر 2025 10:57

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (1014) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 256 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد المنيراوي

ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (256 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد أحد الصحفيين:

???? *الصحفي الشهيد/ محمد المنيراوي*

الذي يعمل صحفياً في صحيفة فلسطين

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الأربعاء 29 أكتوبر 2025

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟