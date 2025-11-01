وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1013) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 125 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ ما أسفر عن استشهاد 94 مواطناً وإصابة أكثر من 344 آخرين وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (1012) تصريح صحفي: نرفض قرار محكمة الاحتلال وندين استمرار منع دخول الصحافة الأجنبية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1011) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين ويعيد 165 جثماناً معظمهم تعرضوا للتعذيب والإعدام الميداني وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1010) الإعلام الحكومي: دخول 986 شاحنة مساعدات فقط إلى قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بينها 14 شاحنة غاز طهي و28 شاحنة سولار وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1009) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 80 خرقاً منذ قرار وقف الحرب على غزة أسفرت عن 97 شهيداً و230 مصاباً بينها 21 خرقاً اليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1008) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 47 خرقاً بعد قرار وقف الحرب على غزة بينها 38 شهيداً و143 مصاباً وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1007) الإعلام الحكومي: دخول 480 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة أمس الأربعاء بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود سولار وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1006) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يُعيد 120 جثماناً من الشهداء الفلسطينيين بعد احتجازهم.. وأدلة دامغة على تنفيذ إعدامات ميدانية وتعذيب وحشي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1005): الإعلام الحكومي: 70 مليون طن من الركام و20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد.. غزة تواجه أكبر كارثة إنشائية وإنسانية في التاريخ الحديث وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1004) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 255 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي
بيان (1016) الإعلام الحكومي: (بالأرقام والتفاصيل) التقرير الإجمالي لأعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الفترة من 10 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2025

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2025 05:59

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (1016) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

(بالأرقام والتفاصيل) التقرير الإجمالي لأعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الفترة من 10 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2025

في إطار المتابعة اليومية لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وحرصاً على إطلاع الرأي العام على حقيقة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ينشر المكتب الإعلامي الحكومي التقرير الإجمالي لأعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الفترة من 10 أكتوبر 2025 حتى 31 أكتوبر 2025، وذلك بعد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

???? *تفاصيل الشاحنات الواردة إلى القطاع:*

بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الفترة المذكورة 3,203 شاحنات، منها 639 شاحنة تجارية و2,564 شاحنة مساعدات، من بينها 84 شاحنة سولار و31 شاحنة غاز طهي.

???? *تصنيف الشاحنات التجارية جاء على النحو التالي:*

▪️ 293 شاحنة أغذية.

▪️ 220 شاحنة بضائع مختلفة.

▪️ 82 شاحنة ملابس.

▪️ 23 شاحنة أدوات منزلية.

▪️ 10 شاحنات معدات مختلفة.

▪️ 6 شاحنات محروقات.

▪️ 4 شاحنات للقطاع الصحي.

▪️ 1 شاحنة قطع غيار مركبات.

ويبلغ المتوسط اليومي لدخول الشاحنات التجارية والمساعدات 145 شاحنة فقط، من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها يومياً وفقاً للاتفاق من ضمنها 50 شاحنة وقود ومحروقات، ما يعني أن نسبة التزام الاحتلال 24% من الكميات المفترض إدخالها.

وفيما يتعلق بشاحنات الوقود والمحروقات (السولار، غاز الطهي، البنزين)، فقد بلغ عدد ما دخل منها إلى قطاع غزة 115 شاحنة فقط من أصل 1,100 شاحنة يُفترض إدخالها خلال الفترة ذاتها، ما يعني أن نسبة ما تم توريده فعلياً 10% من الكميات المتفق عليها، وهو ما يعكس استمرار سياسة التضييق والتعطيل المتعمد لإمدادات الطاقة الحيوية التي يحتاجها القطاع لتشغيل المستشفيات والمخابز والمرافق الأساسية.

إننا ندين بشدة تلكؤ الاحتلال "الإسرائيلي" في إدخال شاحنات المساعدات والشاحنات التجارية، ونحمله المسؤولية الكاملة عن تفاقم وتدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار والإجراءات التعسفية التي تعيق تدفق المواد الأساسية.

وندعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، وكذلك الوسطاء، إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بتنفيذ ما تم التوقيع عليه، وخاصة في بند إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود أو شروط، بما يضمن التخفيف من المعاناة المتفاقمة لشعبنا في قطاع غزة.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? السبت 1 نوفمبر 2025

