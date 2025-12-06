بيان (1028) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يسمح بإدخال 16% فقط من احتياجها: 104 شاحنات غاز طهي دخلت قطاع غزة من أصل 660 مقررة منذ وقف إطلاق النار

بيان صحفي رقم (1028) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" يسمح بإدخال 16% فقط من احتياجها: 104 شاحنات غاز طهي دخلت قطاع غزة من أصل 660 مقررة منذ وقف إطلاق النار

104 شاحنة غاز فقط دخلت غزة: هذا هو العدد الفعلي للشاحنات التي دخلت منذ وقف إطلاق النار وحتى 6 ديسمبر 2025، مقابل 660 شاحنة كان يجب أن تدخل. أي أننا استلمنا قرابة 16% فقط من الاحتياج المتفق عليه.

660 شاحنة كان يفترض دخولها: هذا هو إجمالي الشاحنات المقررة خلال الفترة نفسها، ما يكشف حجم الفجوة الحادة بين المتفق عليه وما ينفذه الاحتلال فعلياً.

16% فقط من احتياجات غزة: النسبة الحقيقية لما يتلقاه القطاع من غاز الطهي، وهو ما يخلق فجوة إنسانية خطيرة تمس كل مناحي الحياة اليومية.

عدد السكان المتضررين: 2.4 مليون إنسان: هذا الرقم يمثّل سكان غزة المحرومين من الحد الأدنى من احتياجات غاز الطهي، بما يشمل المنازل والمستشفيات والمخابز والمطابخ الجماعية.

معيار التوزيع: عدد الأسر المسجّلة: التوزيع يتم وفق نظام برمجي يعتمد على عدد الأسر في كل محافظة ومدينة، ويتم تحديد الحصص وفق نسب دقيقة، لضمان العدالة وعدم تكرار الاستفادة.

8 كيلو غاز – حصة الأسرة في الدورة الواحدة: هذه هي الحصة الرسمية لكل أسرة عند استلامها أسطوانة الغاز، وتستفيد الأسرة مرة واحدة فقط في كل دورة توزيع.

252,000 أسرة استفادت فعلياً: هذا هو عدد الأسر التي حصلت بالفعل على حصتها حتى الآن وفق الكميات الشحيحة الواردة من أصل نحو 470،000 أسرة

470,000 أسرة هي الفئة المستهدفة: العدد الكامل للأسر المسجلة ضمن النظام، والتي يُفترض أن تحصل على حصتها لو توفرت الكمية اللازمة.

3 أشهر مدة الدورة الواحدة: بسبب ندرة الكميات، تستغرق دورة التوزيع الواحدة ثلاثة أشهر على الأقل لاستكمال خدمة جميع الطلبات على النظام.

