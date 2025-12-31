بيان (1037) المكتب الإعلامي الحكومي ينشر التحديث السنوي الشامل لإحصائيات عام 2025، في ظل تداعيات جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة

⭕ *بيان صحفي رقم (1037) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
⛔ *المكتب الإعلامي الحكومي ينشر التحديث السنوي الشامل لإحصائيات عام 2025، في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة*
—
*أولاً: المعطيات السكانية والسياق العام (2025)*
▪️ تعرّض أكثر من 2.4 مليون نسمة في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية شاملة وسياسات تجويع وتطهير عرقي ممنهجة.
▪️ 283 يوماً من الإبادة والعدوان المتواصل.
▪️ 82 يوماً على اتفاق وقف إطلاق النار والخروقات.
▪️ تدمير ما يقارب 90% من البنية العمرانية في القطاع.
▪️ سيطرة الاحتلال على نحو 55% من مساحة قطاع غزة بالقوة العسكرية.
▪️ إلقاء أكثر من 112,000 طن من المتفجرات على القطاع خلال عام 2025.
—
*ثانياً: الشهداء والمفقودون والمجازر (2025)*
▪️ بلغ إجمالي عدد الشهداء والمفقودين (29,117)، منهم: 25,717 شهيداً وصلوا إلى المستشفيات، وأكثر من 3,400 مفقود ما زال مصيرهم مجهولاً، بينهم شهداء تحت الأنقاض.
▪️ أكثر من 5,437 طفل و2,475 امرأة ارتقوا شهداء.
▪️ يشكّل الأطفال والنساء وكبار السن نحو 50% من إجمالي الشهداء.
▪️ 475 شهيداً نتيجة الجوع وسوء التغذية، من بينهم 165 طفلاً.
▪️ 23 شهيداً جراء عمليات إنزال مساعدات خاطئة.
▪️ 622 مريض كلى من أصل 1244 توفوا بسبب نقص الغذاء والرعاية (أي ما نسبته 50%).
▪️ أكثر من 4,441 حالة إجهاض نتيجة انعدام الرعاية الصحية وسوء التغذية.
▪️ 4 شهداء نتيجة البرد القارس في مخيمات النزوح خلال ديسمبر.
▪️ 19 شهيداً نتيجة انهيارات المنازل المقصوفة بالتزامن مع المنخفضات الجوية.
—
*ثالثاً: الإصابات والاعتقالات (2025)*
▪️ 62,853 جريحاً وصلوا إلى المستشفيات.
▪️ أكثر من 2,700 مدني تعرضوا للاعتقال خلال 2025.
—
*رابعاً: القطاع الصحي والدفاع المدني (2025)*
▪️ أصبح 22 مستشفى خارج عن الخدمة.
▪️ 211 سيارة إسعاف تعرضت للاعتداءات من قبل الاحتلال.
▪️ تدمير 23 مركبة تابعة للدفاع المدني.
—
*خامساً: التعليم والمؤسسات الأكاديمية (2025)*
▪️ تدمير 30 مؤسسة تعليمية تدميراً كلياً، و39 تدميراً جزئياً.
▪️ تضرر 95% من مدارس قطاع غزة.
▪️ استشهاد أكثر من 1,000 طالب.
▪️ حرمان 785,000 طالب من حقهم في التعليم.
▪️ استشهاد 88 معلماً و45 أكاديمياً وباحثاً.
—
*سادساً: دور العبادة والمقابر (2025)*
▪️ تدمير 34 مسجداً بشكل كلي، و100 مسجد جزئياً.
▪️ استهداف 3 كنائس عدة مرات.
▪️ تدمير 21 مقبرة من أصل 60.
▪️ سرقة 1,700 جثمان من المقابر.
—
*سابعاً: السكن والنزوح القسري (2025)*
▪️ تدمير 106,400 وحدة سكنية كلياً.
▪️ تدمير 66,000 وحدة بشكل بالغ غير صالح للسكن.
▪️ تضرر 41,000 وحدة جزئياً.
▪️ تشريد أكثر من 213,000 أسرة.
▪️ نزوح قسري طال قرابة مليوني إنسان.
▪️ استهداف 87 مركز إيواء.
—
*ثامناً: التجويع ومنع المساعدات والعلاج (2025)*
▪️ 220 يوماً من الإغلاق الكامل للمعابر.
▪️ منع دخول أكثر من 132,000 شاحنة مساعدات ووقود.
▪️ استهداف أكثر من 40 مطبخاً خيرياً و50 مركز توزيع.
▪️ استشهاد 500 عامل إغاثة ومتطوع.
▪️ 2,605 شهداء و19,124 مصاباً فيما يُعرف بـ"مصائد المساعدات".
▪️ تعرّض 650,000 طفل لخطر الموت جوعاً.
▪️ وجود 40,000 رضيع مهددين بالموت بسبب انعدام الغذاء.
▪️ منع 22,000 مريض من السفر للعلاج.
▪️ وجود 5,200 طفل بحاجة عاجلة للإجلاء الطبي.
▪️ أكثر من 17,000 مريض بانتظار موافقة سفر للعلاج.
▪️ 12,500 مريض سرطان يواجهون خطر الموت.
▪️ 350,000 مريض مزمن حُرموا من الدواء.
▪️ 47,000 امرأة حامل ومرضع تعرضن لمخاطر صحية جسيمة.
—
*تاسعاً: البنية التحتية والمرافق العامة (2025)*
▪️ تدمير أكثر من 700 بئر مياه.
▪️ تدمير 3,080 كم من شبكات الكهرباء.
▪️ تدمير 400,000 متر طولي من شبكات المياه.
▪️ تدمير 400,000 متر طولي من شبكات الصرف الصحي.
▪️ تدمير أكثر من 2 مليون متر طولي من الطرق.
▪️ تدمير 150 مقراً حكومياً.
▪️ تدمير 250 منشأة رياضية وثقافية.
▪️ استهداف 208 مواقع أثرية وتاريخية.
—
*عاشراً: الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية (2025)*
▪️ تدمير أكثر من 80% من الأراضي الزراعية (من أصل 178 ألف دونم).
▪️ تدمير 1,000 بئر زراعي.
▪️ تدمير 500 مزرعة للأبقار والأغنام والدواجن.
▪️ تراجع المساحات المزروعة بالخضروات من 93,000 دونم إلى 4,000 دونم.
▪️ تدمير 60% من الدفيئات الزراعية.
▪️ تضرر 100% من قطاع الصيد البحري.
—
*حادي عشر: الخسائر الاقتصادية المباشرة (2025)*
▪️ تُقدَّر الخسائر الأولية المباشرة في 15 قطاعاً حيوياً بأكثر من 33 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025.
الأربعاء 31 ديسمبر 2025