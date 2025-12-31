بيان (1037) المكتب الإعلامي الحكومي ينشر التحديث السنوي الشامل لإحصائيات عام 2025، في ظل تداعيات جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة

⭕ *بيان صحفي رقم (1037) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

⛔ *المكتب الإعلامي الحكومي ينشر التحديث السنوي الشامل لإحصائيات عام 2025، في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة*

—

*أولاً: المعطيات السكانية والسياق العام (2025)*

▪️ تعرّض أكثر من 2.4 مليون نسمة في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية شاملة وسياسات تجويع وتطهير عرقي ممنهجة.

▪️ 283 يوماً من الإبادة والعدوان المتواصل.

▪️ 82 يوماً على اتفاق وقف إطلاق النار والخروقات.

▪️ تدمير ما يقارب 90% من البنية العمرانية في القطاع.

▪️ سيطرة الاحتلال على نحو 55% من مساحة قطاع غزة بالقوة العسكرية.

▪️ إلقاء أكثر من 112,000 طن من المتفجرات على القطاع خلال عام 2025.

—

*ثانياً: الشهداء والمفقودون والمجازر (2025)*

▪️ بلغ إجمالي عدد الشهداء والمفقودين (29,117)، منهم: 25,717 شهيداً وصلوا إلى المستشفيات، وأكثر من 3,400 مفقود ما زال مصيرهم مجهولاً، بينهم شهداء تحت الأنقاض.

▪️ أكثر من 5,437 طفل و2,475 امرأة ارتقوا شهداء.

▪️ يشكّل الأطفال والنساء وكبار السن نحو 50% من إجمالي الشهداء.

▪️ 475 شهيداً نتيجة الجوع وسوء التغذية، من بينهم 165 طفلاً.

▪️ 23 شهيداً جراء عمليات إنزال مساعدات خاطئة.

▪️ 622 مريض كلى من أصل 1244 توفوا بسبب نقص الغذاء والرعاية (أي ما نسبته 50%).

▪️ أكثر من 4,441 حالة إجهاض نتيجة انعدام الرعاية الصحية وسوء التغذية.

▪️ 4 شهداء نتيجة البرد القارس في مخيمات النزوح خلال ديسمبر.

▪️ 19 شهيداً نتيجة انهيارات المنازل المقصوفة بالتزامن مع المنخفضات الجوية.

—

*ثالثاً: الإصابات والاعتقالات (2025)*

▪️ 62,853 جريحاً وصلوا إلى المستشفيات.

▪️ أكثر من 2,700 مدني تعرضوا للاعتقال خلال 2025.

—

*رابعاً: القطاع الصحي والدفاع المدني (2025)*

▪️ أصبح 22 مستشفى خارج عن الخدمة.

▪️ 211 سيارة إسعاف تعرضت للاعتداءات من قبل الاحتلال.

▪️ تدمير 23 مركبة تابعة للدفاع المدني.

—

*خامساً: التعليم والمؤسسات الأكاديمية (2025)*

▪️ تدمير 30 مؤسسة تعليمية تدميراً كلياً، و39 تدميراً جزئياً.

▪️ تضرر 95% من مدارس قطاع غزة.

▪️ استشهاد أكثر من 1,000 طالب.

▪️ حرمان 785,000 طالب من حقهم في التعليم.

▪️ استشهاد 88 معلماً و45 أكاديمياً وباحثاً.

—

*سادساً: دور العبادة والمقابر (2025)*

▪️ تدمير 34 مسجداً بشكل كلي، و100 مسجد جزئياً.

▪️ استهداف 3 كنائس عدة مرات.

▪️ تدمير 21 مقبرة من أصل 60.

▪️ سرقة 1,700 جثمان من المقابر.

—

*سابعاً: السكن والنزوح القسري (2025)*

▪️ تدمير 106,400 وحدة سكنية كلياً.

▪️ تدمير 66,000 وحدة بشكل بالغ غير صالح للسكن.

▪️ تضرر 41,000 وحدة جزئياً.

▪️ تشريد أكثر من 213,000 أسرة.

▪️ نزوح قسري طال قرابة مليوني إنسان.

▪️ استهداف 87 مركز إيواء.

—

*ثامناً: التجويع ومنع المساعدات والعلاج (2025)*

▪️ 220 يوماً من الإغلاق الكامل للمعابر.

▪️ منع دخول أكثر من 132,000 شاحنة مساعدات ووقود.

▪️ استهداف أكثر من 40 مطبخاً خيرياً و50 مركز توزيع.

▪️ استشهاد 500 عامل إغاثة ومتطوع.

▪️ 2,605 شهداء و19,124 مصاباً فيما يُعرف بـ"مصائد المساعدات".

▪️ تعرّض 650,000 طفل لخطر الموت جوعاً.

▪️ وجود 40,000 رضيع مهددين بالموت بسبب انعدام الغذاء.

▪️ منع 22,000 مريض من السفر للعلاج.

▪️ وجود 5,200 طفل بحاجة عاجلة للإجلاء الطبي.

▪️ أكثر من 17,000 مريض بانتظار موافقة سفر للعلاج.

▪️ 12,500 مريض سرطان يواجهون خطر الموت.

▪️ 350,000 مريض مزمن حُرموا من الدواء.

▪️ 47,000 امرأة حامل ومرضع تعرضن لمخاطر صحية جسيمة.

—

*تاسعاً: البنية التحتية والمرافق العامة (2025)*

▪️ تدمير أكثر من 700 بئر مياه.

▪️ تدمير 3,080 كم من شبكات الكهرباء.

▪️ تدمير 400,000 متر طولي من شبكات المياه.

▪️ تدمير 400,000 متر طولي من شبكات الصرف الصحي.

▪️ تدمير أكثر من 2 مليون متر طولي من الطرق.

▪️ تدمير 150 مقراً حكومياً.

▪️ تدمير 250 منشأة رياضية وثقافية.

▪️ استهداف 208 مواقع أثرية وتاريخية.

—

*عاشراً: الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية (2025)*

▪️ تدمير أكثر من 80% من الأراضي الزراعية (من أصل 178 ألف دونم).

▪️ تدمير 1,000 بئر زراعي.

▪️ تدمير 500 مزرعة للأبقار والأغنام والدواجن.

▪️ تراجع المساحات المزروعة بالخضروات من 93,000 دونم إلى 4,000 دونم.

▪️ تدمير 60% من الدفيئات الزراعية.

▪️ تضرر 100% من قطاع الصيد البحري.

—

*حادي عشر: الخسائر الاقتصادية المباشرة (2025)*

▪️ تُقدَّر الخسائر الأولية المباشرة في 15 قطاعاً حيوياً بأكثر من 33 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة – فلسطين

الأربعاء 31 ديسمبر 2025