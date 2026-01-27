بيان نعي القائد الوطني الدكتور/ عطا الله أبو السبح

ننعى إلى شعبنا الفلسطيني القائد الوطني الدكتور/ عطا الله أبو السبح، من محافظة رفح، الذي وافته المنية فجر يوم الأحد الموافق 25 يناير 2026، بعد مسيرةٍ حافلةٍ بالعطاء والعمل الوطني وخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.

لقد شكّل الفقيد الراحل نموذجاً راسخاً في التضحية والإخلاص، وترك بصماتٍ واضحة في ميادين متعددة من العمل الوطني والثقافي، وتميّز بسيرةٍ عطرة ومواقف مشرفة، شهد له بها كل من عرفه وتعامل معه.

وتولى الراحل الدكتور عطا الله أبو السبح منصب وزير الثقافة في الحكومة العاشرة عام 2006، حيث أسهم بجهودٍ مقدّرة في تعزيز المشهد الثقافي الوطني وترسيخ قيم الهوية والانتماء.

وإذ نتقدم بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى عائلة الفقيد وذويه وأبناء شعبنا الفلسطيني كافة، فإننا نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة – فلسطين

الثلاثاء 27 يناير 2026