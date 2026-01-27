وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1044) الإعلام الحكومي: 100 يوم على قرار وقف إطلاق النار: الاحتلال "الإسرائيلي خرق الاتفاق 1,300 مرة خلفت 1,820 شهيداً وجريحاً ومعتقلاً وكالة الرأي الفلسطينية بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص إطلاق مشروع (نحن سندكم) وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1043) الإعلام الحكومي: نُرحب باللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة ونُؤكد الجهوزية الكاملة لنقل الصلاحيات وإجراءات التسليم والاستلام وكالة الرأي الفلسطينية بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بخصوص تداول العملات بجميع فئاتها وأنواعها وحالاتها المتداولة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1042) الإعلام الحكومي: مع الإعلان عن دخول المرحلة الثانية: 1244 خرقاً ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار خلفت 1760 شهيداً وجريحاً ومعتقلاً وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1041) الإعلام الحكومي: غزة تموت بالبطيء: ارتفاع عدد وفيات البرد الشديد منذ دخول فصل الشتاء إلى 7 شهداء و24 شهيداً نتيجة انهيارات المنازل وانجراف 7000 خيمة خلال يومين وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1040) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الوفيات جراء البرد الشديد في مخيمات النزوح القسري إلى 21 شهيداً منذ بدء الإبادة الجماعية ونحذر من تداعيات كارثية للمنخفضات القادمة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1039) الإعلام الحكومي: بعد 90 يوماً: 1193 خرقاً ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" لاتفاق وقف إطلاق النار خلفت 484 شهيداً و1206 مصابين، وهندسة الإبادة متواصلة وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر صحفي || بيان (1038) الإعلامي الحكومي: أبرز أولويات المرحلة القادمة مع دخول العام الجديد 2026 وانتهاء عام 2025 وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1037) المكتب الإعلامي الحكومي ينشر التحديث السنوي الشامل لإحصائيات عام 2025، في ظل تداعيات جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة
بيان نعي القائد الوطني الدكتور/ عطا الله أبو السبح

27 كانون ثاني / يناير 2026 05:01

وزير الثقافة الأسبق عطا الله أبو السبح
بيان نعي القائد الوطني الدكتور/ عطا الله أبو السبح

 

ننعى إلى شعبنا الفلسطيني القائد الوطني الدكتور/ عطا الله أبو السبح، من محافظة رفح، الذي وافته المنية فجر يوم الأحد الموافق 25 يناير 2026، بعد مسيرةٍ حافلةٍ بالعطاء والعمل الوطني وخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.

 

لقد شكّل الفقيد الراحل نموذجاً راسخاً في التضحية والإخلاص، وترك بصماتٍ واضحة في ميادين متعددة من العمل الوطني والثقافي، وتميّز بسيرةٍ عطرة ومواقف مشرفة، شهد له بها كل من عرفه وتعامل معه.

 

وتولى الراحل الدكتور عطا الله أبو السبح منصب وزير الثقافة في الحكومة العاشرة عام 2006، حيث أسهم بجهودٍ مقدّرة في تعزيز المشهد الثقافي الوطني وترسيخ قيم الهوية والانتماء.

 

وإذ نتقدم بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى عائلة الفقيد وذويه وأبناء شعبنا الفلسطيني كافة، فإننا نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

 

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة – فلسطين

الثلاثاء 27 يناير 2026

