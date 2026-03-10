وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1050) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 261 صحفياً بعد الإعلان عن اغتيال الصحفية آمال شمالي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1049) الإعلام الحكومي: نُجدد الترحيب باللجنة الوطنية لإدارة غزة وندعوها للحضور العاجل لمباشرة مهامها الوطنية في القطاع وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1048) الإعلام الحكومي: بعد مرور 4 شهور على قرار وقف إطلاق النار: الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق 1,620 مرة خلفت 573 شهيداً و1,553 جريحاً وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1047) الإعلام الحكومي: 115 يوماً على قرار وقف إطلاق النار: الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق 1,520 مرة خلفت 556 شهيداً و1500 جريح وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1046) الإعلام الحكومي: 11 شهيداً منذ فجر اليوم: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بـ(1,450) انتهاكاً أسفرت عن 524 شهيداً و1,360 جريحاً وكالة الرأي الفلسطينية بيان نعي القائد الوطني الدكتور/ عطا الله أبو السبح وكالة الرأي الفلسطينية إعلان هام للمواطنين الكرام صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بخصوص تداول العملات الورقية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1045) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 260 صحفياً بعد الإعلان عن اغتيال ثلاثة صحفيين وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1044) الإعلام الحكومي: 100 يوم على قرار وقف إطلاق النار: الاحتلال "الإسرائيلي خرق الاتفاق 1,300 مرة خلفت 1,820 شهيداً وجريحاً ومعتقلاً وكالة الرأي الفلسطينية بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص إطلاق مشروع (نحن سندكم)
اللجنة العليا لضبط الأسعار تبدأ في تنفيذ حملة رقابية ميدانية لضبط الأسعار في أسواق القطاع

10 آذار / مارس 2026 10:14

اللجنة العليا لضبط الأسعار في قطاع غزة تواصل جولات الرقابة على الأسواق
اللجنة العليا لضبط الأسعار في قطاع غزة تواصل جولات الرقابة على الأسواق

اللجنة العليا لضبط الأسعار تبدأ في تنفيذ حملة رقابية ميدانية لضبط الأسعار في أسواق القطاع

غزة- الدائرة الإعلامية

تعكف اللجنة العليا لضبط الأسعار في قطاع غزة، على تنفيذ حملة رقابية ميدانية مكثفة يوم الثلاثاء القادم الموافق 10_3_2026 في محافظات قطاع غزة كافة، بهدف ضبط الأسعار في الأسواق، وملاحقة المخالفين لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا في قطاع غزة.

يأتي ذلك، استكمالاً للجهود الحكومية لضبط الأسعار في الأسواق و حماية المستهلك الفلسطيني من الإستغلال، حيث تشارك في الحملة أجهزة وزارة الداخلية، وخاصة مباحث التموين  والشرطة والمحافظات، إلى جانب الوزارات الحكومية ذات العلاقة، ولا سيما وزارتي الاقتصاد والزراعة.

وتدعو اللجنة العليا لضبط الأسعار جميع التجار وأصحاب المحال التجارية والبسطات إلى عدم التلاعب بالأسعار أو استغلال حاجة المواطنين تحت أي ظرف، مؤكدة أن أي رفع للأسعار أو احتكار للسلع يُعد مخالفة صريحة للقانون، ما يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم دون أي تهاون.

وتهيب اللجنة العليا لضبط الأسعار بجميع التجار بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة من قبل الجهات المختصة، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية والأخلاقية، حفاظاً على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.

وتشدد اللجنة على أن الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الجهات المختصة يعزز الثقة بين التجار وبين المواطنين، ويحافظ على ضبط الأسواق واستقرارها.

كما تدعو اللجنة الوطنية العليا لضبط الأسعار الأخوة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي حالات رفع أسعار أو احتكار للسلع، وذلك عبر التواصل مع قنوات الجهات الرسمية المختلفة.

وتوضح اللجنة، أن ضبط الأسعار مسؤولية مشتركة بين التاجر والمواطن، وتناشد اللجنة العليا لضبط الأسعار المواطنين في غزة بالوعي خلال التسوق، وعدم التهافت على السلع الأمر الذي من شأنه المساهمة في استقرار الأسعار وضبط السوق الغزي.

ووجهت اللجنة العليا لضبط الأسعار المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار عبر الاتصال على الرقم المجاني 1800112233 أو رقم واتساب المخصص للشكاوى 970594080673 +

