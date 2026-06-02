بيان صحفي رقم (1066) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار لليوم 227:

???? منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وحتى اليوم، على مدار (227) يوماً، ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" ما مجموعه (3005) خروقات وانتهاكات جسيمة للاتفاق، تنوعت بين عمليات قصف واستهداف مباشر للمدنيين، وإبادة مربعات سكنية كاملة، وإطلاق نار متكرر، إضافة إلى توغلات داخل المناطق السكنية.

*وقد أسفرت هذه الخروقات عن:*

▪️ استشهاد (910) مواطنين.

▪️ إصابة (2747) آخرين بجراح متفاوتة.

▪️ اختطاف واعتقال (82) مواطناً من قبل قوات الاحتلال.

وفيما يتعلق بالجانب الإنساني والإغاثي، فقد دخل إلى قطاع غزة (49,973) شاحنة فقط من أصل (135,600) شاحنة كان من المفترض دخولها، بنسبة التزام لم تتجاوز (36%).

كما سُمح بسفر (5,636) مسافراً فقط من أصل (17,000) مسافر، بنسبة التزام بلغت (34%)، في استمرار واضح لسياسة التضييق وعرقلة الحركة الإنسانية والتنقل.

-

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الأربعاء 27 مايو 2026