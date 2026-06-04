مرض الجرب والفطريات ينتشران بين الأسرى الفلسطينيين

الداخل المحتل-وكالة الرأي:

أكد مكتب إعلام الأسرى، أن مرض الجرب والفطريات ينتشران على نطاق واسع بين الأسرى في سجن النقب "الإسرائيلي" وسط تدهور متواصل في الأوضاع الصحية والمعيشية.

وقال المكتب في بيان له :"إن الأسرى المرضى يعانون من غياب العلاج الكافي وتأخر الرعاية الطبية ما يفاقم معاناتهم لأشهر طويلة".

وأشار إلى وجود نقص حاد في الملابس والأغطية ومواد النظافة مع محدودية أدوات التنظيف واضطرار بعض الأسرى للنوم على الأرض.

وأضاف المكتب :"إن سوء الطعام وقلة كمياته تسببا بفقدان عدد من الأسرى أوزاناً كبيرة إلى جانب عدم انتظام “الفورة” وشح المصاحف".

ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية للتدخل العاجل لتوفير العلاج والاحتياجات الأساسية ووقف الانتهاكات بحق الأسرى في سجن النقب.