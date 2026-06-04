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مركزية "فتح" تعقد اجتماعها الأول وتنتخب حسين الشيخ نائبا للرئيس

04 حزيران / يونيو 2026 09:17

مركزية فتح الجديدة تعقد اجتماعها الأول وتنتخب حسين الشيخ نائبا للرئيس
مركزية فتح الجديدة تعقد اجتماعها الأول وتنتخب حسين الشيخ نائبا للرئيس

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

عقدت اللجنة المركزية الجديدة لحركة فتح، مساء أمس الأربعاء، 03 يونيو 2026، اجتماعها الأول برئاسة رئيس الحركة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

وفي بداية الاجتماع، قرأ الرئيس عباس وأعضاء اللجنة المركزية الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا الأبرار، كما تم بحث استحقاقات المرحلة المقبلة وتفعيل دور حركة "فتح" في دعم صمود شعبنا وحماية حقوقه الوطنية.

وجرى خلال الاجتماع انتخاب عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ نائبا لرئيس حركة "فتح"، خلفًا ل محمود العالول الذي شغل المنصب منذ عام 2017.

كما ناقشت اللجنة المركزية عددا من الملفات التنظيمية والداخلية، على أن يتم توزيع باقي المهام ومفوضيات الحركة في الاجتماع القادم للجنة المركزية.

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