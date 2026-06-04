عقد الامتحان العملي النهائي للبورد الفلسطيني في الطب النفسي

غزة- وكالة الرأي:

اعتبر مدير عام الادارة العامة للصحة النفسية د.عبد الله الجمل انعقاد الامتحان العملي النهائي لشهادة المجلس الطبي الفلسطيني "البورد" في تخصص الطب النفسي، بالتزامن بين شطري الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة) هو تتويج الفوج الأول في هذا التخصص داخل القطاع، كأولى ثمار برنامج التدريب الوطني الفلسطيني تحت إشراف المجلس الطبي.



هذا وقد احتضن مجمع الشفاء الطبي في غزة فعاليات الامتحان، بحضور رئيس اللجنة العلمية الدكتور عبد الله الجمل، وعضوية كل من الدكتور ياسر الشاعر والدكتورة أمل أبو عبادة، وبمتابعة وإشراف مباشر من الدكتور توفيق سلمان، مسؤول لجنة الامتحانات في المجلس الطبي الفلسطيني لتخصص الطب النفسي.

واضاف د. الجمل ان الامتحان شهد تقدم الطبيبتين، الدكتورة صفاء شقورة والدكتورة مي عبد العال، كأول مرشحتين لنيل هذه الشهادة التخصصية العليا في القطاع ضمن هذا البرنامج الوطني.



وفي ختام أعمال لجان الاختبارات عبر د.الجمل بالشكر والتقدير للجان المشرفة للمجلس الطبي الفلسطيني (مكتب غزة)، ممثلاً بالدكتور أنور الشيخ خليل، رئيس اللجنة العليا، تثميناً لجهوده الكبيرة ومتابعته الحثيثة طوال فترة التدريب، وصولاً إلى التنظيم والإشراف المباشر على إنجاح لجان الامتحانات.



يُذكر أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في مسيرة التعليم الطبي التخصصي داخل قطاع غزة، ويسهم في تعزيز الكوادر الطبية المحلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال الصحة النفسية.

