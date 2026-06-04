مستشفى الوفاء وبال ميد توقعان اتفاقية تعاون

غزة- وكالة الرأي:

وقّع رئيس مجلس إدارة مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي، د. سعيد الغرة، اتفاقية تعاون مع تجمع الأطباء الفلسطينين في أوروبا (PALMED)- ألمانيا، مثلها مديرها في قطاع غزة، د. أحمد أبو ندى.

وتأتي هذه المبادرة استجابةً للحاجة الملحّة لتوفير خدمات متخصصة لمرضى السكري، لا سيما في ظل تزايد المضاعفات الصحية المرتبطة بالمرض، والتي تتطلب تدخلات طبية دقيقة وسريعة.

ويشهد قطاع غزة تزايدًا ملحوظًا في أعداد مرضى القدم السكري، خاصةً من الحالات التي لم تتلقَّ العلاج المناسب في الوقت المناسب خلال فترات الحرب وما بعدها، في ظل غياب مراكز متخصصة قادرة على استيعاب هذه الحالات وتقديم الرعاية اللازمة لها.

ويهدف إنشاء القسم إلى تقديم رعاية متكاملة لمرضى القدم السكري، تشمل التشخيص المبكر، والعلاج، والمتابعة، بما يسهم في الحد من مضاعفات المرض، وتقليل نسب البتر، وتحسين جودة حياة المرضى.

وتؤكد هذه الخطوة على استمرار الشراكات الطبية الفاعلة في دعم النظام الصحي، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات المرضى، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع .

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقديم الرعاية المناسبة لهؤلاء المرضى والحيلولة دون تفاقم وضعهم الصحي.

الجدير بالذكر أن مستشفى الوفاء في عام 2013 قد افتتح المركز الأول لعلاج مرضى السكر والقدم السكري ولكن توقف المركز عن العمل بعد عدوان 2014.

ويشار إلى أن عدد مرضى القدم السكري بقطاع غزة بلغ قرابة 360 شهريًا بمعدل 15 حالة يومياً.

