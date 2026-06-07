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الدفاع المدني: 36 شهيدًا بينهم أطفال ونساء منذ بداية يونيو

07 حزيران / يونيو 2026 05:15

محمود بصل
محمود بصل

غزة- وكالة الرأي:

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، إن 36 فلسطينياً قُتلوا منذ بداية شهر يونيو/حزيران، بينهم 3 أطفال و6 سيدات، جراء خروقات الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة.

وأوضح بصل، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد إحصاءات، بل تعكس حجم الخسائر الإنسانية التي تتكبدها العائلات الفلسطينية، حيث فقدت عشرات الأسر أبناءها وأقاربها خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار إلى أن الأطفال والنساء ما زالوا يدفعون ثمناً باهظاً، في ظل استمرار معاناة المدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية، مؤكداً أن وراء كل رقم قصة إنسانية وعائلة وأحلاماً لم تكتمل.

وذكر أن حصيلة 36 شهيداً خلال أيام قليلة تختصر جانباً من المأساة التي يعيشها سكان قطاع غزة، لكنها لا تعكس حجم الألم والمعاناة التي يعيشها المواطنون على أرض الواقع.

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