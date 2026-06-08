فرنسا تدرس فرض عقوبات إضافية على مستوطنين

وكالات- وكالة الرأي:

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو :"إن مزيدا من العقوبات قد تفرض على مستوطنين إسرائيليين في الأيام المقبلة ​احتجاجا على تصعيد بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، ‌وتصاعد العنف الذي يمارسه مستوطنون ضد الفلسطينيين".

وأشار بارو، في تصريح صحفي، إلى أن عقوبات أخرى أكثر صرامة قد تفرض في الأيام المقبلة"، وأضاف: "أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد نشاط الاستعمار غير القانوني في الضفة الغربية وتصاعد العنف من مستعمرين إسرائيليين ضد الفلسطينيين".

وقال: "أضغط من أجل فرض عقوبات ليس فقط على المسؤولين عن هذا ​العنف، بل أيضا ​على كيانات وشركات ⁠ومنظمات في إسرائيل توفر لهؤلاء المستعمرين المتطرفين الوسائل اللازمة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وحرق محاصيلهم وتدمير مبانيهم العامة".