إيران تُعلن رسميا انتهاء عمليات القصف ضد إسرائيل

وكالات- وكالة الرأي:

أعلن مقر خاتم الأنبياء، اليوم الإثنين، 08 يونيو 2026، وقف العمليات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية، عقب تنفيذ ما وصفه بـ"رد مؤلم" على إسرائيل، على خلفية الهجمات التي استهدفت جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المقر، في بيان، إن الرد الإيراني جاء دعماً للشعب اللبناني، معتبراً أن إسرائيل ومن يدعمها "تلقوا رسالة واضحة" من خلال العملية العسكرية الأخيرة.

وأكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية أوقفت عملياتها في الوقت الراهن، لكنه حذر من أن استمرار الهجمات، بما في ذلك تلك التي تستهدف جنوب لبنان، سيقابل بإجراءات "أشد وأقوى" من السابق.

وشدد المقر على أن أي تصعيد جديد سيواجه برد أكبر، وفق ما ورد في البيان.

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، قد أوردت بأن إسرائيل والولايات المتحدة مررتا رسالة إلى إيران مفادها أنه لن تكون هناك غارات إضافية، إذا لم تستأنف إيران إطلاق الصواريخ مجددا.