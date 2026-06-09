مستوطنون يحرقون مركبة شمال غرب نابلس المحتلة

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

حرق مستوطنون فجر اليوم الثلاثاء، مركبة في قرية بيت امرين شمال غرب نابلس المحتلة.

وأكدت مصادر محلية، أن مستوطنين هاجموا قرية بيت امرين وأضرموا النار في مركبة من نوع "باسات" تعود ملكيتها للمواطن بلال عبده، قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق.