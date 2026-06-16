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بمشاركة 30 كادراً طبياً

الصحة تطلق برنامجاً نوعياً لإعداد مدربين في "العناية بالجروح"

16 حزيران / يونيو 2026 09:46

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1781592175352

غزة- وكالة الرأي:

افتتحت وزارة الصحة الفلسطينية -ممثلة بالإدارة العامة لتنمية القوى البشرية وبالتعاون مع الإدارتين العامتين للتمريض والمستشفيات- دورة تدريبية تخصصية متقدمة في مجال "العناية بالجروح"، وذلك بدعم ورعاية من مؤسسة (Glia) واستضافة مجمع ناصر الطبي.

​شهد حفل الافتتاح حضوراً نوعياً لنخبة من المسؤولين والكوادر الطبية على رأسهم د.يوسف فحجان مدير تمريض المستشفيات.

ويهدف البرنامج التدريبي الذي يستهدف 30 ممرضاً وممرضة من فرق العناية بالجروح في مجمع ناصر الطبي ومستشفى شهداء الأقصى إلى بناء قاعدة من المدربين المتخصصين القادرين على قيادة وتطوير العمل التمريضي في هذا المسار الدقيق.

 سيمتد البرنامج التدريبي المكثف على مدار شهرين يتلقى خلالهما المشاركون تدريبات مكثفة تزاوج بين المساقات النظرية والتطبيقات السريرية العملية، لضمان مواءمة مهاراتهم مع أحدث البروتوكولات العالمية المتبعة في العناية بالجروح.

ومن المقرر أن يختتم البرنامج بسلسلة من الاختبارات التقييمية (النظرية والعملية)، لضمان قياس مدى استيعاب المتدربين للمهارات المكتسبة، ولتخريج كوادر مؤهلة علمياً وعملياً لنقل الخبرات وتطبيق معايير الجودة في المرافق الصحية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الرعاية المقدمة للمرضى.

وأكد د. فحجان أن هذه المبادرة تجسيداً تأتي للشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم القطاع الصحي وتزويده بالخبرات التخصصية اللازمة في ظل التحديات الراهنة.

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