مختصون يبحثون سبل تعزيز خدمات التأهيل الجسدي

غزة- وكالة الرأي:

نظّمت وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل بوزارة الصحة، بالتعاون مع مؤسسة نورواك، لقاءً علمياً جمع نخبة من المختصين في جراحة العظام والتأهيل الجسدي والوظيفي، لبحث سبل تعزيز مقومات خدمات جراحة العظام وإعادة تأهيلها، وتطوير برامج الرعاية التأهيلية المقدمة للجرحى والمرضى.

وأكد مدير وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل د. سامي عويمر أن اللقاء يأتي في إطار إعادة تنشيط الأنشطة العلمية وتعزيز تبادل الخبرات بين المختصين، بما يسهم في تطوير الخدمات التأهيلية وتحسين جودتها، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الداعمة والشريكة.

وأشار د. عويمر إلى أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة نتيجة ما تعرضت له المنظومة الصحية من استهداف وتدمير لمقومات تقديم الخدمة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لاستعادة التعافي وتطوير خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل، خاصة في ظل الأعداد المتزايدة من الجرحى الذين يحتاجون إلى برامج تأهيلية طويلة الأمد.

وثمّن د. عويمر جهود الطواقم الطبية والعاملين في أقسام التأهيل، مشيداً بما حققوه من مستويات متقدمة في تقديم الخدمات رغم الظروف والتحديات، كما أعرب عن تقدير وزارة الصحة لشركائها في مؤسسة نورواك لدورهم المستمر في دعم القطاع الصحي والعمل المشترك من أجل توفير خدمات تأهيلية تلبي احتياجات الجرحى والمرضى.