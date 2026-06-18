مستشفى الرنتيسي يُنظم لقاءات توعوية لمرافقي المرضى

غزة- وكالة الرأي:

نفذت دائرة التثقيف الصحي بوزارة الصحة، بالتعاون مع قسم العلاقات العامة والإعلام في مستشفى الرنتيسي للأطفال، سلسلة من اللقاءات التثقيفية والتوعوية استهدفت مرافقي المرضى، وذلك في إطار تعزيز الوعي الصحي ونشر السلوكيات الوقائية السليمة بين أفراد المجتمع.

وتناولت اللقاءات عددًا من الموضوعات الصحية المهمة، أبرزها تعزيز ممارسات غسل اليدين للحد من انتقال العدوى، وأهمية النظافة الشخصية ودورها في الوقاية من الأمراض المعدية، إضافة إلى التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية باعتبارها الأساس الأمثل لصحة ونمو الطفل.

كما شملت اللقاءات التثقيفية الحديث عن التغذية السليمة للأم والطفل وأثرها في تعزيز الصحة والنمو، إلى جانب تقديم إرشادات حول النزلة المعوية لدى الأطفال وسبل الوقاية منها والعناية المنزلية السليمة للمصابين بها.

وأكد القائمون على البرنامج أن هذه الأنشطة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة والمستشفى الرامية إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى المراجعين ومرافقي المرضى، بما ينعكس إيجابًا على صحة الأطفال وسلامتهم.

وفي ختام اللقاءات، قدم فريق التثقيف الصحي شكره وتقديره لإدارة مستشفى الرنتيسي للأطفال على دعمها المستمر وتعاونها في إنجاح هذه الأنشطة التوعوية، وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ البرامج التثقيفية الهادفة إلى خدمة المرضى وذويهم وتعزيز الثقافة الصحية في المجتمع.

