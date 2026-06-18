مجمع ناصر يستقبل وفداً طبياً من مؤسسة Mercy ماليزيا

غزة- وكالة الرأي:

استقبل مجمع ناصر الطبي وفداً طبياً من مؤسسة Mercy ماليزيا، في إطار الجهود المستمرة لدعم القطاع الصحي وتعزيز الخدمات الطبية التخصصية المقدمة للمرضى.

ويضم الوفد أطباء في تخصصات التخدير والجراحة العامة وجراحة المناظير، حيث سيقضي الوفد مدة أسبوعين داخل المجمع للمشاركة في تقديم الخدمات الطبية ونقل الخبرات إلى الطواقم الصحية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برامج التعاون الطبي الهادفة إلى دعم الكوادر العاملة في مجمع ناصر الطبي، والمساهمة في تطوير الخدمات الجراحية والتخصصية بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وثمنت إدارة مجمع ناصر الطبي جهود مؤسسة Mercy ماليزيا في دعم القطاع الصحي، مؤكدة أهمية استمرار التعاون مع المؤسسات الطبية الدولية بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية وتخفيف معاناة المرضى.