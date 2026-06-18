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ضمن مشروع إدارة النفايات الطبية ومكافحة العدوى

مشفى العيون يطلق برنامج التدريب أثناء العمل

18 حزيران / يونيو 2026 09:10

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1781806226902

غزة- وكالة الرأي:

برعاية وإشراف إدارة مستشفى العيون، انطلق برنامج التدريب أثناء العمل (OJT) للطواقم الطبية وعمال النظافة، ضمن مشروع الاستجابة للاحتياجات الطارئة في إدارة النفايات الطبية، بدعم مؤسسة MAP_UK، وذلك بهدف تعزيز كفاءة العاملين ورفع مستوى الالتزام بمعايير إدارة النفايات الطبية ومكافحة العدوى داخل المستشفى.

وأكد مدير المستشفى د. حسام داود أن البرنامج يندرج ضمن جهود المستشفى المستمرة لتعزيز معايير السلامة ومكافحة العدوى، وتطوير كفاءة العاملين من خلال التدريب والتقييم المستمر، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة وسلامة المرضى والعاملين، مثمنا دعم مؤسسة MAP_UK لهذا المشروع الذي يسهم في تحسين مستوى الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة.

وأوضحت رئيس قسم مكافحة العدوى د. رانيا القوقا البرنامج يعتمد على التدريب العملي والتقييم الشفهي لقياس مستوى كفاءة الكوادر المشاركة  ومدى تطبيقهم للإجراءات المعتمدة، حيث يشكل الدمج بين التقييم العملي والشفهي أحد أبرز عناصر القوة في البرنامج، لما يوفره من قياس دقيق وشامل لمهارات العاملين ومعارفهم.

ويستهدف البرنامج في مرحلته الحالية فئة محددة من العاملين، على أن يتم استكمال تنفيذ البرنامج وتوسيعه ليشمل جميع الطواقم في مراحل لاحقة، فيما تستمر أعمال التدريب والتقييم خلال شهري يونيو ويوليو 2026.

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