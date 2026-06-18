وكالة الرأي الفلسطينية مشفى العيون يطلق برنامج التدريب أثناء العمل وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر يستقبل وفداً طبياً من مؤسسة Mercy ماليزيا وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة ممدوح صيدم تختتم البرنامج التدريبي "المعلم الذكي" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تستعرض استراتيجية ادارة برامج نظم المعلومات وكالة الرأي الفلسطينية اختتام دورة حول الرعاية الذاتية للعاملين بمشفى الرنتيسي وكالة الرأي الفلسطينية ثلاثة شهداء في قصف استهدف سيارة في حي الرمال وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة المركزية تعقد اجتماعاً وتصدر جملة من القرارات وكالة الرأي الفلسطينية لجنة إدارة غزة تبحث مع وفود أوروبية أولويات التعافي وإعادة الإعمار وكالة الرأي الفلسطينية دعوات لإحياء جمعة الغضب في المناطق المهددة بالاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يفتتح معرض الوسائل التعليمية في مدرسة الحمد
أخبار » الأخبار الحكومية

حول تعزيز جودة الرعاية الصحية وتطوير الكفاءات التمريضية

مجمع ناصر الطبي ينظم يوماً علمياً

18 حزيران / يونيو 2026 09:23

1781806918055
1781806918055

غزة- وكالة الرأي:

نظّمت دائرة التمريض في مجمع ناصر الطبي، صباح اليوم الخميس ، يوماً علمياً تخصصياً بمشاركة واسعة من الكوادر التمريضية، وبحضور د. محمد صقر مدير التمريض بمجمع ناصر الطبي، ود. أحمد الفرا مدير مبنى التحرير، ود. يوسف فحجان مدير تمريض المستشفيات، وأ. خولة المدهون مديرة تمريض مبنى التحرير، وجميع المشرفين و رؤساء الأقسام التمريضية وعدد من العاملين في القطاع الصحي.

وتم خلال اليوم العلمي عقد عدة جلسات علمية  ابرزها قصة نجاح في قسم العناية المركزة للأطفال (PICU)
قدمتها كوادر القسم، مستعرضةً أبرز الإنجازات والتحديات التي تم تجاوزها.

وتطرق اليوم العلمي الى نجاحات إجرائية ونسب إحصائية تخص جودة الرعاية في قسم العمليات
قدمتها الحكيمة دعاء أبو غالي.

وتم الحديث حول عدة موضوعات منها إدارة الألم وتحفيز الولادة وسوء التغذية والرعاية الأساسية الفورية للمواليدوالرضاعة الطبيعية والرعاية الأساسية للمواليد

وأكد الحضور أن هذا اليوم العلمي يعكس مستوى التقدم والتطور الذي يشهده التمريض في مجمع ناصر الطبي، ويجسد حرص الإدارة على دعم التعليم المستمر وتبادل الخبرات العلمية والعملية، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتعزيز مكانة المجمع كصرح طبي وتعليمي رائد على مستوى الوطن.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء وبال ميد توقعان اتفاقية تعاون

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟