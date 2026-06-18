مجمع ناصر الطبي ينظم يوماً علمياً

غزة- وكالة الرأي:

نظّمت دائرة التمريض في مجمع ناصر الطبي، صباح اليوم الخميس ، يوماً علمياً تخصصياً بمشاركة واسعة من الكوادر التمريضية، وبحضور د. محمد صقر مدير التمريض بمجمع ناصر الطبي، ود. أحمد الفرا مدير مبنى التحرير، ود. يوسف فحجان مدير تمريض المستشفيات، وأ. خولة المدهون مديرة تمريض مبنى التحرير، وجميع المشرفين و رؤساء الأقسام التمريضية وعدد من العاملين في القطاع الصحي.

وتم خلال اليوم العلمي عقد عدة جلسات علمية ابرزها قصة نجاح في قسم العناية المركزة للأطفال (PICU)

قدمتها كوادر القسم، مستعرضةً أبرز الإنجازات والتحديات التي تم تجاوزها.

وتطرق اليوم العلمي الى نجاحات إجرائية ونسب إحصائية تخص جودة الرعاية في قسم العمليات

قدمتها الحكيمة دعاء أبو غالي.

وتم الحديث حول عدة موضوعات منها إدارة الألم وتحفيز الولادة وسوء التغذية والرعاية الأساسية الفورية للمواليدوالرضاعة الطبيعية والرعاية الأساسية للمواليد

وأكد الحضور أن هذا اليوم العلمي يعكس مستوى التقدم والتطور الذي يشهده التمريض في مجمع ناصر الطبي، ويجسد حرص الإدارة على دعم التعليم المستمر وتبادل الخبرات العلمية والعملية، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتعزيز مكانة المجمع كصرح طبي وتعليمي رائد على مستوى الوطن.