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أربعة شهداء بقصف استهدف شقة سكنية في حي الصبرة

20 حزيران / يونيو 2026 08:41

قصف ليلي على غزة
قصف ليلي على غزة

غزة- وكالة الرأي:

استشهد اربعة مواطنين وأصيب اخرين، جراء قصف استهدف شقة سكنية لعائلة الصفدي في شارع الثلاثيني بحي الصبرة وسط مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والذي سرى في أكتوبر العام المنصرم، بضمانة أمريكية، ووساطة قطرية مصرية.

وقالت وزارة الصحة في غزة، أمس الجمعة، إنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,007 شهداء، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 3,165 إصابة، إضافة إلى 784 حالة انتشال.

وأوضحت الوزارة أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغت 73,018 شهيداً، و173,273 إصابة.

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