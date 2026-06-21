تدخلات جراحية ناجحة في جراحة المخ والأعصاب

غزة- وكالة الرأي:

اختتم وفد جراحة الأعصاب القادم من كلية الطب بجامعة القاهرة (القصر العيني)، زيارته التخصصية إلى مجمع ناصر الطبي والتي استمرت في الفترة ما بين 2 و16 يونيو الجاري، بتنظيم وتنسيق من جمعية إغاثة أطفال فلسطين (PCRF).

حيث نجح الوفد المصري، بالتعاون الوثيق مع الطاقم الطبي المحلي، في إجراء سلسلة من العمليات الجراحية الدقيقة وذات المهارة الخاصة، والتي تركز معظمها حول استئصال أورام دماغية معقدة ومتطورة، وقد تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

وتأتي إجراء هذه العمليات الحساسة في ظل أزمة خانقة يعيشها القطاع الصحي في غزة؛ حيث يفتقر المجمع لأهم الأجهزة التشخيصية وعلى رأسها جهاز الرنين المغناطيسي (MRI). وبرغم هذا العجز، تمكن الأطباء بكل براعة من الاعتماد الكلي على الصور المقطعية (CT Scan) فقط لرسم الخرائط الجراحية المعقدة واستئصال الأورام بدقة متناهية.

كما وتُوجت هذه الزيارة في إنقاذ حياة عشرات المرضى الذين كانوا يواجهون مخاطر صحية محدقة تهدد حياتهم اضافة الى نقل الخبرات النوعية وتطوير كفاءة الطبيب الفلسطيني، لا سيما أطباء برنامج التدريب الوطني "البورد الفلسطيني"، مما يضمن استدامة هذه الخبرات داخل القطاع.

