وكالة الرأي الفلسطينية تدخلات جراحية ناجحة في جراحة المخ والأعصاب وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى "شهداء الأقصى" يحتفل باليوم العالمي للمتبرعين بالدم وكالة الرأي الفلسطينية إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة 3 بمعارك جنوب لبنان وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة آخرين في قصف شمال غرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية فرنسا تطالب بالضغط على "إسرائيل" للالتزام بوقف النار في لبنان وكالة الرأي الفلسطينية نحو 91 ألف طالب يتقدمون لامتحانات الثانوية العامة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أربعة شهداء بقصف استهدف شقة سكنية في حي الصبرة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي ينظم يوماً علمياً وكالة الرأي الفلسطينية مشفى العيون يكرّم الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص في طب وجراحة العيون
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية دير البلح تطلق مشروع تنظيف المقابر بدعم من UNDP

21 حزيران / يونيو 2026 09:11

إطلاق مشروع تنظيف المقابر بدعم من UNDP
إطلاق مشروع تنظيف المقابر بدعم من UNDP

غزة- وكالة الرأي:

أطلقت بلدية دير البلح مشروع تنظيف المقابر بالشراكة مع شؤون المرأة والغرفة التجارية وبرعاية كريمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ضمن خطة مشاريع الـ100 يوم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين البيئة العامة والحفاظ على نظافة المقابر.

وأوضحت البلدية أنه سيتم خلال المشروع تنفيذ أعمال تنظيف المقابر وإزالة المخلفات وتحسين مستوى النظافة داخلها ومن ثم الانتقال لأماكن عمل أخرى وفق الخطة الموضوعة.

وأشار خليل أبو سمرة رئيس البلدية إلى حاجة المدينة المستمرة لهذا النوع من المشاريع في ظل الزيادة السكانية وتكدس النفايات، معرباً عن شكره لكل من ساهم في توفير هذا الدعم لخدمة المدينة والمواطنين.

بدوره بين مدير دائرة الصحة العامة والبيئة م.رضوان أبو كريم أنه تم توزيع العمال على مناطق العمل ، بما يضمن تنفيذ الأعمال و تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، مما يسهم في الحفاظ البيئة العامة والحد من انتشار الأمراض.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء وبال ميد توقعان اتفاقية تعاون

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟