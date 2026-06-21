بلدية دير البلح تطلق مشروع تنظيف المقابر بدعم من UNDP

غزة- وكالة الرأي:

أطلقت بلدية دير البلح مشروع تنظيف المقابر بالشراكة مع شؤون المرأة والغرفة التجارية وبرعاية كريمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ضمن خطة مشاريع الـ100 يوم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين البيئة العامة والحفاظ على نظافة المقابر.



وأوضحت البلدية أنه سيتم خلال المشروع تنفيذ أعمال تنظيف المقابر وإزالة المخلفات وتحسين مستوى النظافة داخلها ومن ثم الانتقال لأماكن عمل أخرى وفق الخطة الموضوعة.



وأشار خليل أبو سمرة رئيس البلدية إلى حاجة المدينة المستمرة لهذا النوع من المشاريع في ظل الزيادة السكانية وتكدس النفايات، معرباً عن شكره لكل من ساهم في توفير هذا الدعم لخدمة المدينة والمواطنين.



بدوره بين مدير دائرة الصحة العامة والبيئة م.رضوان أبو كريم أنه تم توزيع العمال على مناطق العمل ، بما يضمن تنفيذ الأعمال و تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، مما يسهم في الحفاظ البيئة العامة والحد من انتشار الأمراض.

