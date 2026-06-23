طاقم مجمع ناصر ينجح فى انقاذ مريضة من فقدان البصر

غزة- وكالة الرأي:

نجح الطاقم الطبي فى قسم العيون بمجمع ناصر الطبي فى انقاذ عيون مريضة كادت أن تفقد بصرها.

وأوضح استشاري ورئيس قسم جراحة العيون د.أسامة أبوالوفا أن المريضة حضرت إلى قسم العيادات الخارجية وهي تشكتي من هبوط حاد في حدة الإبصار في العين، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين وجود مياه بيضاء مضاعفة مع سقوط لعدسة العين في الجسم الزجاجي.

وقال أبوالوفا قمنا بمشاركة د.عبدالقادر عودة استشاري جراحة الشبكية و بالتعاون مع مستشفى الامل بإزالة المياه البيضاء مع قص الجسم الزجاجي للعين وزراعة عدسة وتثبيتها في صلبة العين، لافتاً إلا أن العملية شملت ثلاثة إجراءات جراحية في وقت واحد حيث غادرت المريضة المستشفى بحالة جيدة.

ويشير د. أبوالوفا إلى أن قسم العيون يواصل حقن الأفاستين لمرضى اعتلال الشبكية السكرية حيث تم حقن 20 حالة يوم الجمعة متوجهاً بالشكر لأطباء قسم العيون على مجهوداتهم المباركة في خدمة المرضى و تقديم الخدمة اللازمة لهم.

