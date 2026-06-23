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بعد اجرائه 80 عملية جراحية كبرى

مجمع ناصر الطبي يُكرم الطبيب المصري د. عبد الرحمن

23 حزيران / يونيو 2026 08:48

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غزة- وكالة الرأي:

كرم مجمع ناصر الطبي برئاسة د.عاطف الحوت استشاري جراحة الانف و الاذن و الحنجرة و مناظير قاعدة الجمجمة و الرأس و الرقبة د.عبدالرحمن يونس من جمهورية مصر العربية نظير جهوده المباركة في خدمة المرضى أثناء مكوثه في المجمع.

وكان د.يونس قد أجرى وبمشاركة الطواقم المحلية 80 عملية كبرى وذات مهارة خلال 12 يوم فقط لمرضى من ذوي التحويلات التي حالات ظروف المعبر دون سفرهم لتلقي العلاج بالخارج.

وأكد الحوت أن هذا الكم من العلميات يحتاج إلى شهور لإنجازه في الوضع الطبيعي،لافتاً إلى أن د.يونس كان يعمل منذ ساعات الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل و كان يقول جملة واحدة لتبرير هذا الإصرار على العمل المتواصل "مينفعش استريح دي امانة و اهل غزة اقل حاجة اقدمها ليهم اني اعمل اللي اقدر عليه"

وتوجه الحوت بالشكر لقيادة جمهورية مصر العربية و شعبها على دعمهم اللا محدود للشعب الفلسطيني و تقديم الخدمات العلاجية داخل أراضيها و إرسال وفود طبية إلى غزة، ما يعكس حجم الأخوة والتقارب بين الشعبين.
 

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