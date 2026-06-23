بلدية دير البلح تطلق الدورة الثامنة من مشروع جمع النفايات

غزة- وكالة الرأي:

أطلقت بلدية دير البلح الدورة الثامنة من مشروع جمع النفايات بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على النظافة العامة والحد من تراكم النفايات.

وأشاد رئيس بلدية دير البلح خليل أبو سمرة بالدور الذي تقوم به الـ UNICEF واستمرارها في تمويل هذه المشاريع الحيوية، مؤكداً أنها تمثل حاجة ملحة للمدينة في ظل الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتحديات القائمة التي تواجه قطاع الخدمات.

وأشار إلى أن المشروع يسهم في تعزيز مستوى النظافة العامة والحد من المكاره الصحية، إلى جانب توفير فرص عمل مؤقتة تسهم في دعم الأسر والتخفيف من معاناتهم.

من جانبه أوضح منسق المشروع م. محمد الأطرش أنه تم خلال الدورة الثامنة توفير فرص عمل لـ193 شخصاً، تنوعت مهامهم بين منسق ومشرفين وعمال جمع نفايات وعمال جمع باستخدام الكارات.

وذكر أن الطواقم تم توزيعها على 16 مجموعة ميدانية تعمل في مختلف مناطق المدينة وفق الخطة الموضوعة ، مبيناً أن مدة تنفيذ الدورة الحالية تبلغ 45 يوماً.

