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مشفى الرنتيسي ينفذ جلسة دعم نفسي جماعي للأطفال المرضى

24 حزيران / يونيو 2026 09:18

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غزة- وكالة الرأي:

نفذ قسم الصحة النفسية بمستشفى الرنتيسي للأطفال، بالتعاون مع مؤسسة UOSSM Canada ، جلسة دعم نفسي جماعي استهدفت مجموعة من الأطفال المرضى في قسم الاستقبال والعيادة الخارجية، بهدف تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، وتعزيز مشاعر الأمان والثقة بالنفس، ومساعدتهم على التكيف في بيئة تفاعلية آمنة ومشجعة.

وتضمنت الجلسة فقرات ترفيهية وتفاعلية متنوعة، شملت ألعابًا جماعية ومسابقات وأنشطة حركية خفيفة، روعي فيها العمر والحالة الصحية للأطفال، وأسهمت في تعزيز التفاعل الإيجابي وإضفاء أجواء من المرح والحيوية بعيدًا عن أجواء العلاج والمرض.

كما ركز النشاط على أهمية الدعم الأسري ودور الوالدين في رفع الحالة المعنوية للأطفال، وتعزيز الالتزام بالخطة العلاجية وتنمية مهارات التكيف الإيجابي لديهم.

وفي ختام الجلسة، أكد رئيس قسم الصحة النفسية د. أحمد أبو الليالي أهمية مواصلة برامج الدعم النفسي للأطفال المرضى، لما لها من أثر إيجابي في تحسين جودة حياتهم وتعزيز قدرتهم على التعايش مع المرض بصورة صحية وإيجابية.
 

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