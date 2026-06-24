مشفى الرنتيسي يستضيف الامتحان النهائي العملي (OSCE) لطلبة كلية الطب

غزة- وكالة الرأي:

استضاف مستشفى الرنتيسي للأطفال الامتحان النهائي العملي (OSCE) لطلبة المستوى السادس في كلية الطب بالجامعة الإسلامية، وذلك في مساق طب الأطفال، بمشاركة وحضور نخبة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في طب الأطفال.



وشارك في الإشراف على الامتحان كل من: د. أنور الشيخ خليل نائب عميد كلية الطب للشؤون السريرية، ود. أيمن الزهار مدير المستشفى، ود. سعيد صلاح استشاري طب الأطفال، ود. محمد جاد الله أخصائي طب الأطفال، ود. هشام أبو عون أخصائي طب الأطفال، ود. مها فنانة أخصائية طب الأطفال.



وأكد مدير المستشفى د. أيمن الزهار، خلال كلمة له، اعتزازه بالمستوى العلمي والمعرفي الذي أظهره الطلبة خلال الامتحان، مشيداً بما يتمتعون به من كفاءة ودراية تؤهلهم لتحمل مسؤولياتهم المهنية مستقبلاً، ومتمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية القادمة وأن يكونوا زملاء مهنة متميزين في خدمة المجتمع.



كما تقدم د. الزهار بالشكر للجامعة الإسلامية، واصفاً إياها بأنها من الجامعات العريقة في الوطن العربي، لما تقدمه من جهود في إعداد وتأهيل الكوادر الطبية.

وأعرب كذلك عن تقديره للدكتور أنور الشيخ خليل وأعضاء اللجنة التعليمية والسريرية على ما بذلوه من جهود مميزة خلال فترة تدريب الطلبة وإعدادهم للامتحان النهائي.

