تعليم شرق غزة تشارك في تكريم الطلبة المتفوقين بنقطة آيلا سكول

غزة- وكالة الرأي:

شاركت مديرية التربية والتعليم شرق غزة ،في احتفال تكريم المعلمين والطلبة المتفوقين للعام الدراسي 2025/2026, الذي نظمته نقطة آيلا سكول التعليمية.

وشارك في الاحتفال أ.كاظم مقاط رئيس قسم التخطيط ،أ.خضر مقداس رئيس قسم الشكاوى ،أ.نادية صبرة مسير قسم الصحة المدرسية ،وبحضور ا.أحمد دادر مدير النقطة التعليمية.

وفي كلمته ممثلاً عن المديرية أشاد مقاط بجهود إدارة النقطة التعليمية والمعلمين في رعاية الطلبة وتحفيزهم على التميز رغم الظروف والتحديات التي يواجهها القطاع التعليمي، مؤكداً أن التفوق يمثل رسالة أمل وإصرار تعكس قدرة الطلبة على مواصلة مسيرتهم التعليمية وتحقيق النجاح.

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم تواصل دعم المبادرات والأنشطة التي تعزز دافعية الطلبة وتشجعهم على الاجتهاد والإبداع، مثمناً دور الأسرة والمعلمين في صناعة هذا الإنجاز.

وتخلل الاحتفال فقرات متنوعة وتكريم المعلمين والمعلمات والطلبة المتفوقين، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بإنجازاتهم، تأكيداً على أهمية دعم التميز العلمي وترسيخ ثقافة النجاح في المجتمع التعليمي.

