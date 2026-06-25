وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يُحذر: قطاع غزة أمام كارثة إنسانية متفاقمة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تشارك في تكريم الطلبة المتفوقين بنقطة آيلا سكول وكالة الرأي الفلسطينية الذهب يواصل التراجع مع تزايد رهانات رفع الفائدة الأميركية وكالة الرأي الفلسطينية مقتل فتاة بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية المغرب يفوز على هايتي ويتأهل إلى دور الـ32 وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ تجدد دعوتها للجنة الإدارية لاستلام مهامها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية مشفى الرنتيسي يستضيف الامتحان النهائي العملي (OSCE) لطلبة كلية الطب وكالة الرأي الفلسطينية مشفى الرنتيسي ينفذ جلسة دعم نفسي جماعي للأطفال المرضى وكالة الرأي الفلسطينية مشفى الرنتيسي يعقد اجتماع للجنة التحضيرية لمؤتمر طب الأطفال 2026
أخبار » الأخبار الحكومية

باستخدام تقنية المنظار الجراحي المتقدمة

مشفى الأقصى يجري سلسلة عمليات إصلاح الفتق الإربي للمرضى

25 حزيران / يونيو 2026 08:50

FB_IMG_1782409648628
FB_IMG_1782409648628

غزة- وكالة الرأي:

نجح الفريق الجراحي في مستشفى شهداء الأقصى لأول مرة من إجراء سلسلة عمليات إصلاح الفتق الإربي للمرضى باستخدام تقنية المنظار الجراحي المتقدمة
(Laparoscopic TAPP)
وذلك في خطوة تعكس التطور المستمر في الخدمات الجراحية المتخصصة داخل المستشفى.

وتُعد تقنية TAPP واحدة من أحدث التقنيات العالمية المستخدمة في إصلاح الفتق الأربي؛ لما توفره من دقة جراحية عالية، وتقليل واضح لآلام ما بعد العملية، إضافة إلى تسريع فترة التعافي وتمكين المريض من العودة إلى نشاطه الطبيعي خلال فترة أقصر مقارنة بالجراحة التقليدية.

وأكدت إدارة المستشفى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار مواصلة تطوير الخدمات الجراحية التخصصية رغم التحديات، مثمنةً جهود الفريق الطبي و فريق التخدير والتمريض والطواقم المساندة التي ساهمت في إنجاح هذا التدخل الجراحي النوعي.

وأُجريت العمليات بنجاح بقيادة رئيس قسم الجراحة د. كرم الصليبي وبمشاركة الفريق الجراحي د. إبراهيم النجار ود. نزار سعيد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء وبال ميد توقعان اتفاقية تعاون

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟