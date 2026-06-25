مشفى الأقصى يجري سلسلة عمليات إصلاح الفتق الإربي للمرضى

غزة- وكالة الرأي:

نجح الفريق الجراحي في مستشفى شهداء الأقصى لأول مرة من إجراء سلسلة عمليات إصلاح الفتق الإربي للمرضى باستخدام تقنية المنظار الجراحي المتقدمة

(Laparoscopic TAPP)

وذلك في خطوة تعكس التطور المستمر في الخدمات الجراحية المتخصصة داخل المستشفى.

وتُعد تقنية TAPP واحدة من أحدث التقنيات العالمية المستخدمة في إصلاح الفتق الأربي؛ لما توفره من دقة جراحية عالية، وتقليل واضح لآلام ما بعد العملية، إضافة إلى تسريع فترة التعافي وتمكين المريض من العودة إلى نشاطه الطبيعي خلال فترة أقصر مقارنة بالجراحة التقليدية.

وأكدت إدارة المستشفى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار مواصلة تطوير الخدمات الجراحية التخصصية رغم التحديات، مثمنةً جهود الفريق الطبي و فريق التخدير والتمريض والطواقم المساندة التي ساهمت في إنجاح هذا التدخل الجراحي النوعي.

وأُجريت العمليات بنجاح بقيادة رئيس قسم الجراحة د. كرم الصليبي وبمشاركة الفريق الجراحي د. إبراهيم النجار ود. نزار سعيد.