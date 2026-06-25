مجمع ناصر يجري 804 عملية منظار منذ بداية العام

غزة- وكالة الرأي:

أجرى قسم المناظير والجهاز الهضمي في مجمع ناصر الطبي 804 عملية منظار منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو الماضي، شملت 502 منظار معدة، منها 95 حالة طارئة و37 حالة تداخلية، إلى جانب 301 منظار قولون، بينها 34 حالة طارئة و26 حالة تداخلية.

وأكد استشاري ورئيس قسم الباطنة، د. محمود الشيخ علي، أن القسم استأنف عمله مطلع عام 2024 بشكل تدريجي، حيث اقتصر في البداية على استقبال الحالات الطارئة، قبل أن يتم توسيع نطاق الخدمات وجدولة الحالات مع إعادة تشغيل العيادات الخارجية.

وأوضح أن القسم يجري شهرياً ما بين 120 و130 إجراء تنظير تشخيصياً وتداخلياً، تشمل علاج نزيف الجهاز الهضمي، وربط دوالي المريء، واستئصال اللحميات، وتوسيع المريء، وغيرها من التدخلات العلاجية المتخصصة.

وأشار د. الشيخ علي إلى أن القسم حقق إنجازاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي، بفضل جهود الطواقم الطبية والتمريضية والفنية، حيث شهد ارتفاعاً في عدد الإجراءات المنجزة مقارنة بالفترة السابقة، لافتاً إلى أن إجمالي ما تم تنفيذه خلال العام الماضي بلغ 965 منظار معدة و557 منظار قولون.

وأضاف أن القسم يواصل إلى جانب تقديم خدماته الطبية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الطبية في مجال تنظير الجهاز الهضمي، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها.

وأعرب د. الشيخ علي عن تقديره لجميع العاملين في القطاع الصحي، مثمناً جهودهم المتواصلة في خدمة المرضى والتخفيف من معاناتهم رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.

ويُعد د. محمود الشيخ علي من الكفاءات الطبية المتخصصة في أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، حيث يحمل درجة البكالوريوس في الطب من كازاخستان، والزمالة البريطانية من لندن، والبورد الفلسطيني من القدس.

وبدأ مسيرته المهنية عام 2000 في مستشفى غزة الأوروبي، وتدرج في العديد من المواقع الطبية والإدارية حتى تولى رئاسة أقسام الباطنة، مستنداً إلى خبرة واسعة ومؤهلات علمية متقدمة.

كما كان له دور بارز خلال جائحة كورونا، إذ ترأس لجنة كورونا في مستشفى غزة الأوروبي، وساهم في إدارة ومتابعة علاج المصابين من مختلف محافظات قطاع غزة.

وعلى الصعيد الأكاديمي، يشارك د. الشيخ علي منذ عام 2007 في التعليم الطبي بجامعتي الأزهر والإسلامية، إضافة إلى الإشراف على تدريب أطباء البورد الفلسطيني ضمن برامج وطنية متخصصة. كما ترأس عدداً من اللجان العلمية والطبية، وتم ترشيحه مؤخراً لرئاسة اللجنة العلمية لمؤتمر الباطنة الذي يعتزم مجمع ناصر الطبي تنظيمه خلال الفترة المقبلة.