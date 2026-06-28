التعادل يقود الجزائر والنمسا للدور الثاني والأرجنتين تفوز على الأردن

وكالات- وكالة الرأي:

حسم منتخب الجزائر تأهله لدور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، عقب التعادل مع النمسا بثلاثية لمثلها في المباراة التي أقيمت فجر الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

وبهذه النتيجة، سيلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره السويسري في دور الـ 32، وتعد هذه المرة الثانية التي يعبر خلالها المنتخب الجزائري الدور الأول في بطولة كأس العالم عقب نسخة 2014.

وكان ماركو أرناوتوفيتش مهاجم النمسا وضع منتخب بلاده في المقدمة بالدقيقة 28، لكن في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول نجح رفيق بلغالي بمجهود فردي رائع أن يحرز هدف التعادل، وجاء الهدف بعد أن دخل بلغالي منطقة الجزاء قبل أن يراوغ مدافع النمسا، ثم يسدد كرة داخل الشباك لم يتمكن الحارس ألكسندر شلاجر من التصدي لها.

وأحرز مارسيل سابيتزر الهدف الثاني للنمسا من تسديدة رائعة في الدقيقة 55 وسط غفلة من الدفاع الجزائري.

وعند الدقيقة 60 أرسل حسام عوار لاعب وسط الجزائر كرة عرضية لرياض محرز الذي كان مواجهًا للمرمى الخالي من حارسه، ولم يجد أي صعوبة في إيداع الكرة داخل الشباك.

وأحرز رياض محرز الهدف الثالث للجزائر في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، ورد عليه ساسا كالاجيتش برأسية مميزة منحت النمسا هدف التعادل باللحظات الأخيرة.

وبهذه النتيجة أكملت النمسا (4 نقاط) دور المجموعات في المركز الثاني خلف الأرجنتين (9 نقاط)، وبفارق الأهداف عن الجزائر (4 نقاط أيضاً) التي حصلت على تذكرتها من بوابة المركز الثالث.

بدورها، حسمت الأرجنتين مواجهتها أمام الأردن بفوز مستحق بثلاثية لهدف في مباراة مثيرة ضمن منافسات كأس العالم 2026، في لقاء شهد تقلبات في الأداء قبل أن تفرض الأرجنتين خبرتها وتحسم النتيجة في الشوط الثاني، حيث قدم المنتخب الأردني مقاومة قوية خاصة بعد تقليص الفارق، لكنه لم يتمكن من العودة في النتيجة.

وافتتح جيوفاني لو سيلسو التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 19 عبر تسديدة رائعة من ركلة حرة سكنت الزاوية العليا، قبل أن يعزز لاوتارو مارتينيز التقدم بالدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني عاد المنتخب الأردني إلى أجواء المباراة بهدف تاريخي عبر موسى التعمري الذي سجل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 55 بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، ما أشعل اللقاء مؤقتًا ورفع من حدة الضغط على الدفاع الأرجنتيني وسط محاولات أردنية لإدراك التعادل.

لكن الأرجنتين أنهت آمال العودة في الدقيقة 80 عندما سجل ليونيل ميسي الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة، ليؤكد تفوق فريقه ويقوده لفوز مهم في مباراة شهدت لحظات مثيرة، قبل أن تحسمها الجودة الفردية، والخبرة في اللحظات الحاسمة.