مشفى الرنتيسي يختتم ورشة حول الذكاء الاصطناعي العمل الصحي

غزة- وكالة الرأي:

اختتم قسم التدريب والتطوير في مستشفى الرنتيسي للأطفال ، وبالتعاون مع مؤسسة UOSSM Canada ، الورشة التدريبية المتخصصة بعنوان "الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة العمل الصحي: أدوات ذكية لزيادة الإنتاجية والبحث العلمي الموثوق"، والتي قدمتها المهندسة ناريمان التتر، بمشاركة 40 من الكوادر الصحية من مختلف التخصصات، واستمرت على مدار 9 ساعات تدريبية تفاعلية.

وجاء تنظيم هذه الورشة بإشراف قسم التدريب والتطوير في المستشفى ممثلاً برئيس القسم الدكتور محمد مشتهى، تأكيداً على حرص القسم على تنفيذ برامج تدريبية نوعية تسهم في بناء المعرفة، وتطوير الأداء المهني، ومواكبة التطورات التقنية في القطاع الصحي.

وخلال افتتاح الورشة، ألقى المهندس رامي حجازي، رئيس قسم الحاسوب والشبكات، كلمة مدير المستشفى نيابةً عنه، حيث رحّب بالمشاركين، مؤكداً أهمية الاستثمار في تطوير قدرات العاملين، وتعزيز توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في بيئة العمل الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بالأداء المؤسسي.

وهدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة العمل الصحي، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتطوير الأداء الإداري، وتعزيز جودة البحث العلمي وفق أفضل الممارسات العالمية، مع التأكيد على أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية خصوصية البيانات.

وشارك في البرنامج التدريبي أطباء، وصيادلة، وفنيو مختبرات طبية، وفنيو أشعة، وأخصائيو علاج طبيعي، حيث تناولت الورشة عدداً من المحاور التطبيقية، أبرزها التعرف إلى أحدث منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهندسة الأوامر، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد المراسلات والتقارير، وإنتاج المحتوى التوعوي الرقمي، إلى جانب التدريب على توظيف أداة Google NotebookLM في تلخيص وتحليل الأوراق العلمية واستخلاص الأفكار البحثية بصورة موثوقة.

كما تخللت الورشة تطبيقات عملية ومناقشات تفاعلية، مكّنت المشاركين من اكتساب مهارات عملية قابلة للتطبيق مباشرة في بيئة العمل، إضافة إلى تطوير نماذج لحملات توعية صحية رقمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي ختام الورشة، جرى توزيع شهادات المشاركة على 40 متدرباً ومتدربة، وسط إشادة بالمحتوى العلمي والتطبيقي للبرنامج، مؤكدين أهمية هذه المبادرات التدريبية في مواكبة التحول الرقمي، وتنمية قدرات الكوادر الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والبحث العلمي داخل المؤسسات الصحية.

