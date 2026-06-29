مشفى الرنتيسي ينفذ محاضرة علمية حول سوء التغذية

غزة- وكالة الرأي:

نفذ قسم سوء التغذية بالتعاون مع مؤسسة UOSSM Canada ، محاضرة علمية تناولت واقع سوء التغذية في قطاع غزة، وآليات تشخيصه وعلاجه، وذلك في إطار رفع كفاءة الكوادر الصحية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الحالات المختلفة.

وتناولت المحاضرة استمرار معاناة الأطفال من سوء التغذية في قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية المخصصة للأطفال وارتفاع أسعارها، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الوضع الصحي والتغذوي للأطفال، رغم الادعاءات التي تزعم توفر جميع أنواع الأغذية في القطاع.

كما استعرضت المحاضرة التعريف بسوء التغذية الحاد الوخيم (SAM)، والفرق بينه وبين سوء التغذية الحاد المتوسط (MAM)، إلى جانب توضيح العلامات والأعراض السريرية التي تظهر على الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، وآليات التقييم والتشخيص وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

وشملت المحاضرة شرحًا لأسس التعامل مع المضاعفات المصاحبة للحالات الشديدة، لا سيما علاج الجفاف والصدمة الناتجة عنه، مع التأكيد على أهمية التدخل الطبي المبكر لتقليل المضاعفات ورفع فرص التعافي.

وأكد رئيس قسم سوء التغذية ومحاضر اللقاء، الدكتور أحمد بصل، أن الواقع الإنساني في قطاع غزة يفرض تحديات كبيرة أمام القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن استمرار نقص الأغذية العلاجية والمواد الأساسية الخاصة بالأطفال يستدعي تكاتف الجهود لضمان وصول الاحتياجات الغذائية والعلاجية إلى الفئات الأكثر هشاشة.

وأضاف أن التدريب المستمر للكوادر الصحية على أحدث بروتوكولات تشخيص وعلاج سوء التغذية يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال وإنقاذ حياتهم.

