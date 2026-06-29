وزارة الصحة تُنفذ سلسلة محاضرات توعوية في مشفى الرنتيسي

غزة- وكالة الرأي:

نفّذ فريق التثقيف الصحي بوزارة الصحة سلسلة من المحاضرات التوعوية في مستشفى الرنتيسي للأطفال، استهدفت المرافقين والمرضى في مختلف أقسام المستشفى، وذلك في إطار تعزيز الوعي الصحي ونشر الثقافة الوقائية بين أفراد المجتمع.

وتناولت المحاضرات عددًا من الموضوعات الصحية المهمة، شملت: النظافة الشخصية وأثرها في الوقاية من الأمراض المعدية، والرضاعة الطبيعية باعتبارها الأساس الأمثل لصحة ونمو الطفل، والتغذية السليمة للأم والطفل ودورها في تعزيز الصحة والنمو، والنزلة المعوية لدى الأطفال وطرق الوقاية والعناية المنزلية السليمة، بالإضافة إلى الحمى الشوكية (التهاب السحايا) من حيث عوامل الخطورة وطرق الوقاية وأهمية التدخل المبكر.

وأكدت إدارة مستشفى الرنتيسي للأطفال أهمية هذه اللقاءات التوعوية في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المرافقين، لما لها من دور كبير في الوقاية من الأمراض وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة، مثمنةً جهود فريق التثقيف الصحي بوزارة الصحة على ما يقدمه من رسائل توعوية هادفة تسهم في خدمة المرضى والمجتمع، ومتمنيةً استمرار هذه المبادرات لما لها من أثر إيجابي في تعزيز الصحة العامة.

