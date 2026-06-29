وكالة الرأي الفلسطينية شؤون المرأة تفتتح برنامج تنمية قدرات الموظفات في إدارة الأزمات وكالة الرأي الفلسطينية طواقم بلدية دير البلح تُركب وصلات على خط صرف صحي بحارة أبو منسي وكالة الرأي الفلسطينية قتيل في جريمة إطلاق نار في الناصرة بالداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 14 أسيرًا من قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية مشفى الرنتيسي ينفذ محاضرة علمية حول التهاب المفاصل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الصحة تُنفذ سلسلة محاضرات توعوية في مشفى الرنتيسي وكالة الرأي الفلسطينية مشفى الرنتيسي ينفذ محاضرة علمية حول سوء التغذية وكالة الرأي الفلسطينية مشفى الرنتيسي يختتم ورشة حول الذكاء الاصطناعي العمل الصحي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الاحتلال يلغي سفر المرضى لهذا اليوم بذريعة أمنية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشُن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة الصحة تُنفذ سلسلة محاضرات توعوية في مشفى الرنتيسي

29 حزيران / يونيو 2026 07:59

732125868_2417893685367908_6824489704059597548_n
732125868_2417893685367908_6824489704059597548_n

غزة- وكالة الرأي:

نفّذ فريق التثقيف الصحي بوزارة الصحة سلسلة من المحاضرات التوعوية في مستشفى الرنتيسي للأطفال، استهدفت المرافقين والمرضى في مختلف أقسام المستشفى، وذلك في إطار تعزيز الوعي الصحي ونشر الثقافة الوقائية بين أفراد المجتمع.

وتناولت المحاضرات عددًا من الموضوعات الصحية المهمة، شملت: النظافة الشخصية وأثرها في الوقاية من الأمراض المعدية، والرضاعة الطبيعية باعتبارها الأساس الأمثل لصحة ونمو الطفل، والتغذية السليمة للأم والطفل ودورها في تعزيز الصحة والنمو، والنزلة المعوية لدى الأطفال وطرق الوقاية والعناية المنزلية السليمة، بالإضافة إلى الحمى الشوكية (التهاب السحايا) من حيث عوامل الخطورة وطرق الوقاية وأهمية التدخل المبكر.

وأكدت إدارة مستشفى الرنتيسي للأطفال أهمية هذه اللقاءات التوعوية في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المرافقين، لما لها من دور كبير في الوقاية من الأمراض وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة، مثمنةً جهود فريق التثقيف الصحي بوزارة الصحة على ما يقدمه من رسائل توعوية هادفة تسهم في خدمة المرضى والمجتمع، ومتمنيةً استمرار هذه المبادرات لما لها من أثر إيجابي في تعزيز الصحة العامة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء وبال ميد توقعان اتفاقية تعاون

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟