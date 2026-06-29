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مشفى الرنتيسي ينفذ محاضرة علمية حول التهاب المفاصل

29 حزيران / يونيو 2026 08:02

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غزة- وكالة الرأي:

في إطار تعزيز المعرفة الطبية ومواكبة أحدث المستجدات العلمية، عقدت دائرة الصيدلية بالتعاون مع مؤسسة UOSSM Canada ، محاضرة علمية بعنوان "Idiopathic Juvenile Arthritis" (التهاب المفاصل مجهول السبب عند الأطفال)، قدمتها د. زهر الخطيب ، تناولت خلالها أحدث البروتوكولات العالمية في تشخيص المرض وعلاجه، مع التأكيد على أهمية التدخل المبكر للحد من مضاعفاته وتحسين جودة حياة الأطفال المصابين.

وأوضحت د. الخطيب أن التهاب المفاصل مجهول السبب عند الأطفال يُعد أكثر الأمراض الروماتيزمية المزمنة شيوعًا في مرحلة الطفولة، وينتج عن اضطراب في الجهاز المناعي يؤدي إلى التهاب المفاصل، ويُشخَّص عند استمرار الالتهاب لأكثر من ستة أسابيع لدى طفل يقل عمره عن 16 عامًا، بعد استبعاد الأسباب الأخرى.

وتطرقت المحاضرة إلى نظرة شاملة حول المرض، وآلية حدوثه، وأسبابه المحتملة، والتصنيف الدولي لأنواعه، إضافة إلى استعراض أحدث أساليب العلاج وفق البروتوكولات العالمية المعتمدة (ACR، ILAR، EULAR)، مع التشديد على أن التشخيص المبكر والعلاج السريع يسهمان في منع تلف المفاصل والإعاقة الدائمة، والمحافظة على نمو الطفل بصورة طبيعية.

كما بينت المحاضرة أن العلاجات التقليدية، مثل الميثوتريكسات ومضادات الالتهاب، تحقق نتائج جيدة لدى عدد من المرضى، إلا أن بعض الأطفال، خاصة المصابين بالأنواع الشديدة، لا يستجيبون لها بالشكل المطلوب، الأمر الذي يجعل العلاجات البيولوجية خيارًا علاجيًا فعالًا وأساسيًا للسيطرة على المرض والحد من مضاعفاته، مؤكدة أهمية توفير هذه الأدوية في المستشفيات والمراكز المتخصصة لضمان أفضل مستويات الرعاية الصحية للأطفال.

من جانبها، أشادت مديرة دائرة الصيدلية د. هيفاء ساق الله بالمحاضرة، مؤكدة أنها شكلت إضافة علمية متميزة وأسهمت في تعزيز معارف الكوادر الصحية حول أحدث الممارسات العلاجية المبنية على الدليل العلمي، مشيرةً إلى أن تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية يعكس الحرص على التطوير المهني المستمر والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ولا سيما الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية تخصصية متقدمة.
 

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