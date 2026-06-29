بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 14 أسيرًا من قطاع غزة

غزة- وكالة الرأي:

أفرجت قوات الاحتلال مساء أمس الأحد، عن عدد من الأسرى من قطاع غزة ممن تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

وذكر مراسل وكالة "الرأي"، أن الاحتلال أفرج عن 14 أسيرًا من غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وتم ونقلهم لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح لتلقي العلاج، برفقة طواقم الصليب الأحمر.

والأسرى المفرج عنهم هم:

1- وسام إسماعيل عبد الكريم مقاطع، 39 عامًا.

2- ضياء نبيل محمد مهدي، 34 عامًا، من مشرع بيت لاهيا.

3- عادل جمال منصور زويد، 65 عامًا، من غزة.

4- سمير رفيق حامد حجازي، 37 عامًا، من رفح.

5- عاطف عبد الله دياب الفراعنة، 57 عامًا، من الشيخ رضوان.

6- محمد أسعد سليمان المتربيعي، 36 عامًا، من حي التفاح.

7- فرج عبد الكريم حسن سويدان، 39 عامًا، من الشجاعية.

8- وائل محمد صالح عياد، 47 عامًا، من الشجاعية.

9- يوسف أكرم يوسف دغمش، 47 عامًا، من تل الهوى.

10- إياد محمد محمد ثابت، 60 عامًا، من دير البلح.

11- تيسير رمضان سليم عطالله، 53 عامًا، من حي الرمال بمدينة غزة.

12- عبد القادر رجب سعيد الغفري، 65 عامًا، من حي الدرج بمدينة غزة.

13- أحمد عبد القادر رجب الغفري، 30 عامًا، من حي الدرج بمدينة غزة.

14- حسين عامر مصطفى معروف، 65 عامًا، من بيت لاهيا

وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال إإبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 244 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 8 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.