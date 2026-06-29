شؤون المرأة تفتتح برنامج تنمية قدرات الموظفات في إدارة الأزمات

غزة- وكالة الرأي:

افتتحت وزارة شؤون المرأة في قطاع غزة، برنامج تنمية قدرات الموظفات في إدارة الأزمات والطوارئ، والذي استهدف موظفات بلدية غزة في مختلف الدوائر والأقسام.

وفي الكلمة الافتتاحية، ذكرت أ. نهال حسن مدير دائرة تنمية القدرات في وزارة شؤون المرأة، أن هذا التدريب يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة وما فرضته الأزمات المتلاحقة من تحديات كبيرة على المؤسسات المحلية، الأمر الذي يستدعي تعزيز جاهزية الكوادر البشرية وقدرتها على الاستجابة الفاعلة للأزمات والطوارئ، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر تأثراً، وفي مقدمتها النساء.

وأوضحت أن "البرامج التدريبية" الحالية والسابقة، تأتي إنطلاقاً من الدور الوطني لوزارة شؤون المرأة في تعزيز مكانة المرأة الفلسطينية، مشيرة إلى المسؤولية الكبيرة التي تقوم بها بلدية غزة في تقديم الخدمات الأساسية وإدارة الأزمات، حيث أُبرمت في هذا الإطار مذكرة التفاهم بين وزارة المرأة والحكم المحلي والتي تعزز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال رسم السياسات التي من شأنها بلورة المشهد العام للمرأة في قطاع الحكم المحلي وتفعيل دور مراكز التواصل والذي تشرف عليه وزارة المرأة كحلقة وصل بينها وبين المجتمع المحلي.

وأكدت حسن، على أن هذا التدريب يأتي كثمرة تعاون مشترك بين وزارة شؤون المرأة وبلدية غزة، بهدف تنمية قدرات موظفات البلدية في إدارة الأزمات والطوارئ، وتعزيز مهاراتهن في التخطيط والتواصل واتخاذ القرار، مع التركيز على مراعاة قضايا المرأة واحتياجات النساء خلال مختلف مراحل الاستجابة للأزمات والطوارئ.

وأعربت حسن، عن أملها بأن يشكل هذا التدريب مساحةً للتعلم وتبادل الخبرات، وأن يسهم في بناء قدرات نسائية أكثر جاهزية وقدرة على مواجهة التحديات وخدمة المجتمع الفلسطيني بكفاءة واقتدار.

من جانبه، رحب أ. رشدي الريفي رئيس قسم التدريب ولتطوير في بلدية غزة، بالحضور وبدور وزارة المرأة والتعاون المشترك وبتفاني المدربين، مستعرضاً المحاور التي ستُقدم خلال التدريب وأهمية كل محور في تنمية قدرات المتدربات.

وفي التفاصيل، فقد حمل المحور الأول الذي قدمه د. أديب السقا رئيس قسم إدارة الأعمال بجامعة غزة "مدخل إلى إدارة الأزمات والطوارئ"، حيث تضمن مفهوم الأزمة والطوارئ، و أنواع الأزمات والمخاطر التي تواجه المؤسسات المحلية.

كما تضمن مراحل إدارة الأزمات والطوارئ، وأدوار ومسؤوليات البلديات أثناء الأزمات، إضافة إلى التحديات التي تواجه المؤسسات في قطاع غزة خلال الأزمات الممتدة.

