ثلاثة شهداء بينهم طفل جراء قصف للاحتلال في دير البلح

غزة- وكالة الرأي:

استُشهد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، اليوم الإثنين، جراء قصف للاحتلال في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكد مراسل وكالة "الرأي"، استشهاد 3 مواطنين بينهم طفل، وإصابة آخرين جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت شارع البركة في محيط جسر وادي السلقا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

والشهداء هم :

1 - الشهيد / علي كايد اسبيتان.

2 - الشهيد / حسن سلمان سلمان الحناجرة.

3 - الشهيد الطفل / مالك وائل أبو شاويش " 8 سنوات" .

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي أدت لارتقاء أكثر من 1020 شهيدًا وإصابة المئات.