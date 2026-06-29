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ثلاثة شهداء بينهم طفل جراء قصف للاحتلال في دير البلح

29 حزيران / يونيو 2026 11:24

جرحى قصف استهداف
جرحى قصف استهداف

غزة- وكالة الرأي:

استُشهد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، اليوم الإثنين، جراء قصف للاحتلال في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكد مراسل وكالة "الرأي"، استشهاد 3 مواطنين بينهم طفل، وإصابة آخرين جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت شارع البركة في محيط جسر وادي السلقا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

والشهداء هم :
1 - الشهيد / علي كايد اسبيتان.
2 - الشهيد / حسن سلمان سلمان الحناجرة.
3 - الشهيد الطفل / مالك وائل أبو شاويش " 8 سنوات" .

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي أدت لارتقاء أكثر من 1020 شهيدًا وإصابة المئات.

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