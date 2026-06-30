استشهاد أم وطفلتها بقصف إسرائيلي غربي خانيونس

غزة- وكالة الرأي:

استشهدت مواطنة وطفلتها وأصيب آخرون، مساء أمس الاثنين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركز إيواء غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكد مراسل وكالة "الرأي" استشهاد المواطنة: "ديانا محمد سالم أبو دراز" (23 عامًا) وابنتها الطفلة: "سوار ثائر أبو دراز" ( عام واحد) وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي غربي خانيونس.

وقبل نحو ساعة من الحدث، استشهد مواطنان وأصيب 27 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين على شاطئ بحر خانيونس.

وأفاد مراسلنا باستشهاد محمد فتحي أبو فخر وخليل حسين خليل اللوقه جراء قصف قرب مفترق النص غربي خانيونس.

وارتفع عدد شهداء الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في القطاع اليوم إلى ثمانية شهداء، بينهم طفلتان، وعشرات الجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها للاتفاق الذي وُقع مع حركة حماس ودخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.