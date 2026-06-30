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مشفى الرنتيسي يُنظم يومًا ترفيهيًا للأطفال المرضى

30 حزيران / يونيو 2026 08:05

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غزة- وكالة الرأي:

نظّم قسم الصحة النفسية في مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، بالشراكة وبدعم من مؤسسة UOSSM Canada ، يوماً ترفيهياً شاملاً للأطفال المرضى، وذلك ضمن جهوده المستمرة في تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، بهدف التخفيف من الضغوط النفسية وتعزيز الصحة النفسية والرفاه لدى الأطفال.

ويأتي تنفيذ هذا النشاط انطلاقاً من إيمان القسم بأهمية التكامل بين الرعاية الطبية والدعم النفسي، ودورهما في تحسين الحالة الصحية العامة للأطفال، حيث استهدف اليوم الترفيهي مساعدة الأطفال على التكيف مع ظروف المرض، والتفريغ الانفعالي، والتعبير عن مشاعرهم في بيئة آمنة وداعمة.

وتضمّن البرنامج باقة متنوعة من الأنشطة الجماعية والترفيهية، شملت أداء الدبكة الشعبية، والأناشيد الهادفة، وإلقاء الشعر، والرسم والتلوين، والألعاب الحركية باستخدام الباراشوت، إلى جانب جلسات العلاج بالموسيقى، والتي أسهمت في إدخال أجواء من الفرح والسعادة وتعزيز التفاعل الإيجابي بين الأطفال وأمهاتهم مقدّمات الرعاية.

واختُتم اليوم الترفيهي بتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين والتقاط الصور التذكارية، في أجواء سادتها البهجة والسرور.

من جانبه، أكد رئيس قسم الصحة النفسية، د. أحمد أبو الليالي، أهمية الاستمرار في تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي لجميع الأطفال، بما يسهم في تعزيز صحتهم النفسية ورفع مستوى الرفاه لديهم، مشيداً بالشراكة مع مؤسسة UOSSM Canada ودورها في دعم البرامج والأنشطة النفسية الموجهة للأطفال.
 

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