مشفى الرنتيسي يواصل تنفيذ برامجه التدريبية لتعزيز جودة الرعاية الصحية

غزة- وكالة الرأي:

نفذ قسم السلامة ومكافحة العدوى في مستشفى الرنتيسي للأطفال وبالتعاون مع مؤسسة UOSSM Canada ، سلسلة من البرامج التدريبية والتوعوية خلال شهر يونيو، استهدفت الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، وذلك في إطار خطته المستمرة لتعزيز ثقافة سلامة المرضى والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية والالتزام بسياسات مكافحة العدوى المعتمدة داخل المستشفى.

وشملت الأنشطة التدريب على سياسات سلامة المرضى المعتمدة داخل المستشفى، والذي قدمته رئيس قسم السلامة ومكافحة العدوى الحكيمة سهام المقيد، إلى جانب التدريب على سياسة الأقمشة والمفروشات، الذي نفذته الحكيمة عائشة لبد في قسمي مبيت (2) ومبيت (3).

كما تم تنفيذ تدريب حول سياسة العزل في قسم سوء التغذية، قدمته الحكيمة صفاء الكحلوت، بالإضافة إلى تدريب ميداني على سياسة التفويض العام والمعلوم، نفذه فريق قسم السلامة ومكافحة العدوى واستهدف أقسام المبيت والاستقبال والسجلات الطبية.

واختُتمت الأنشطة بتنفيذ تدريب عملي قائم على محاكاة الواقع لسيناريوهات مكافحة العدوى والعزل، استهدف فئة الأطباء والتمريض وصناع الجبائر، ونفذته الحكيمتان صفاء الكحلوت وعائشة لبد، بهدف رفع جاهزية الطواقم للتعامل مع مختلف الحالات وفق أعلى معايير السلامة.

وأكدت رئيس قسم السلامة ومكافحة العدوى، الحكيمة سهام المقيد، أن هذه اللقاءات التدريبية تأتي ضمن الخطة الشهرية للقسم الرامية إلى تطوير كفاءة الكوادر الصحية، وتعزيز الالتزام بالإجراءات والسياسات المعتمدة، بما يسهم في توفير بيئة علاجية آمنة للمرضى والعاملين، مشيرةً إلى أن القسم سيواصل تنفيذ البرامج التدريبية بشكل دوري لمواكبة أفضل الممارسات في مجال سلامة المرضى ومكافحة العدوى.

